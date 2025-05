EX INAM: ACCORDO COMUNE L’AQUILA, ASL E USRA, “NASCERA’ PARCHEGGIO STRATEGICO A SERVIZIO TERRITORIO”

L’AQUILA – È stato siglato l’accordo tra il Comune dell’Aquila, la ASL1 L’Aquila-Avezzano-Sulmona, e l’Usra per la cessione al patrimonio comunale dell’immobile ex INAM di via XX Settembre, al costo di 800mila euro.

L’area verrà demolita per una riqualificazione complessiva e fare spazio a un nuovo parcheggio pubblico da oltre 150 posti auto, a servizio del centro storico.

“Si tratta di un intervento di grande rilevanza strategica per l’amministrazione comunale, che lo colloca nel più ampio piano di rigenerazione e riqualificazione urbana che comprende anche i progetti su Porta Leoni, Caserma Rossi, terminal di Collemaggio e via della Croce Rossa”, si legge in una nota.

“L’accordo con la ASL1 e l’Usra per l’acquisizione dell’ex INAM – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al Patrimonio, Vito Colonna – rappresenta un passo avanti concreto nella nostra visione di una città più accessibile, ordinata e vivibile. Recuperiamo un’area centrale oggi inutilizzata e degradata per restituirla alla collettività con una funzione pubblica essenziale: un’infrastruttura moderna ed efficiente, destinata a migliorare la mobilità urbana e sostenere la vitalità del centro storico”.

“È una scelta che rafforza l’azione dell’amministrazione in materia di pianificazione urbana e gestione del patrimonio pubblico. Lo spazio riqualificato offrirà oltre 150 stalli, anche per veicoli a basse emissioni e persone con disabilità, contribuendo a rendere il centro più fruibile per residenti, commercianti e visitatori. Continuiamo a lavorare per una città sempre più attrattiva, funzionale e all’altezza delle sfide che ci attendono, anche in vista del 2026, anno in cui saremo Capitale italiana della Cultura. Solo lo scorso 27 marzo, il Cipess, su proposta della Struttura di missione Sisma 2009, ha approvato il definanziamento dell’intervento di ristrutturazione del fabbricato come previsto inizialmente. In questo modo evitiamo consumo di suolo e restituiamo alla città uno spazio verde e attrezzato”.

“Ringraziamo la direzione generale, nella persona di Ferdinando Romano, per essersi resa disponibile alla collaborazione immediata e l’Usra, con il titolare Salvo Provenzano, che, in attesa del finanziamento dei lavori, si è impegnata ad anticipare la demolizione”, concludono.