EX INAM L’AQUILA: IL PASSO POSSIBILE, “AVANTI CON PROGETTO AGORA’-PARCHEGGIO”

L’AQUILA – “Nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall’idea ‘embrionale’ oggi si è arrivati ad una dichiarazione di intenti che, tralasciando gli aspetti partitici, abbraccia l’idea del bene comune. Tanto che è stato chiesto congiuntamente da Azienda sanitaria, Amministrazione comunale, Usra – alla Struttura di Missione l’avallo di un atto propedeutico per il passaggio di proprietà dell’area interessata, indispensabile per procedere all’avvio dell’iter di indirizzo come area destinata ad agorà e parcheggio multipiano”.

Lo fa sapere, in una nota, il Gruppo consiliare del Passo Possibile – composto da Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Massimo Scimia e Alessandro Tomassoni – promotore della seduta con all’ordine del giorno la proposta di riuso dell’immobile ex Inam, all’Aquila, come parcheggio.

Ieri si è tenuta la II Commissione Territorio, presieduta dal consigliere Guglielmo Santella, che ha visto l’audizione del direttore amministrativo della Asl1 Stefano Di Rocco, coadiuvato dall’Ingegner Mauro Antonello Tursini e dal gemoetra Paolo Gioia, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il consigliere regionale Carla Mannetti, il vicesindaco Raffaele Daniele, gli assessori Francesco De Santis, Paola Giuliani e Vito Colonna coadiuvati dal dirigente comunale Tiziano Amorosi ed i rappresentanti del Comitato cittadino di quartiere Don Luigi Maria Epicoco, parroco di San Francesco di Paola, e Claudio di Cesare.

Il Gruppo de Il Passo possibile ricorda di aver già “accolto le istanze dei residenti di Via XX Settembre sulla necessità di un parcheggio e di una piazza a servizio del quartiere, già duramente colpito dal sisma del 2009, necessarie per la fruibilità del quartiere stesso, delle attività commerciali e della stessa città in quanto adiacente al centro storico cittadino”.

“Quest’opera – continua il gruppo consiliare – cambierà in maniera significativa una delle arterie principali della citta dell’Aquila donando uno spazio di socialità che andrà a valorizzare l’antico monumento della Chiesa di San Francesco di Paola e favorendo il riscatto di una zona che adiacente all’antiche mura vedrà attraverso di essa la possibilità di un incremento di attività commerciali e la valorizzazione di un intero quartiere”.

Il Gruppo Consiliare del Passo Possibile, “nell’aver apprezzato il metodo di lavoro e la volontà di tutte le parti politiche di destinare quell’area a parcheggio, in chiusura dei lavori ha chiesto il puntuale aggiornamento riguardo il riscontro della Struttura di Missione così da procedere all’atto di permuta e al successivo studio di fattibilità dell’opera, al fine del reperimento delle necessarie risorse economiche”, conclude la nota.