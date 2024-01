EX INAM L’AQUILA: MANNETTI (LEGA), “DAL PD ATTACCO PUERILE E DEMAGOGICO”

L’AQUILA – “L’attacco rivoltomi dal Partito democratico dell’Aquila è puerile e demagogico, il mio era un intervento propositivo volto a denunciare una oggettiva situazione di degrado e precarietà delle condizioni igieniche, alla quale si potrebbe e dovrebbe mettere mano a prescindere dalle appartenenze e dai progetti futuri sullo stabile. Quello sulla trasformazione in parcheggio, peraltro prevista nel Piano della sosta approvato proprio durante il mio mandato da assessore, era solo un inciso e, tuttavia, chiunque abbia onestà intellettuale non farebbe fatica a riconoscere che ci sono dei ritardi”.

Così Carla Mannetti, ex assessore comunale alla Mobilità e responsabile regionale infrastrutture e trasporti della Lega, candidata con il carroccio alle prossime elezioni regionali in programma a in Abruzzo, controreplicando alla nota del Pd sull’ex Inam. (Qui il link)

“Il Piano della sosta approvato dalla Giunta comunale nel 2021 e successivamente dal Consiglio nel 2022”, ricorda Mannetti, “prevede parcheggi operativi tra cui Via Sant’Andrea, che sono a servizio della domanda di sosta di non residenti diretti in centro storico e la loro ubicazione è a corona del centro”.