EX INAM L’AQUILA, MANNETTI: “DENUNCIA INASCOLTATA, MI APPELLO AL PREFETTO”

L’AQUILA – “A distanza di un mese dalla mia denuncia pubblica, nulla si è mosso per affrontare le condizioni di assoluto degrado dell’ex Inam. Ad oggi da parte della Asl, proprietaria dell’immobile, nonostante le frettolose rassicurazioni del direttore generale, non è stato fatto nulla e permane la grave situazione di pericolosità anche per l’incolumità pubblica”.

Lo afferma Carla Mannetti, responsabile regionale delle infrastrutture e dei trasporti della Lega.

“Rivolgo un appello al prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, affinché si faccia promotore di un intervento nei confronti dei vertici dell’azienda sanitaria”, dice Mannetti, “nella speranza che almeno nei confronti di una tale autorità sia abbia rispetto, lo stesso che, in fondo, si dovrebbe alla cittadinanza tutta”.

“Ricordo che l’ex Inam e tutta l’area che lo circonda è in gravi condizioni igienico-sanitarie con cabine elettriche incustodite, fili scoperti, ringhiere pericolanti, vetri rotti ovunque, cattivi odori ed è infestato dai ratti”.