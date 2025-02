EX MARIO NEGRI SUD: CONSIGLIO PROVINCIALE CHIETI APPROVA DELIBERA SU PROPOSTA ASL

CHIETI – Il consiglio provinciale di Chieti ha approvato la delibera di indirizzo relativa alla proposta di riorganizzazione dei servizi nell’area urbana di Lanciano avanzata dalla Asl2.

Il progetto – viene ricordato in una nota – prevede l’utilizzo dell’immobile denominato “ex Mario Negri Sud”, situato nel Comune di Santa Maria Imbaro, per la creazione di un centro servizi dell’azienda sanitaria in posizione strategica rispetto al territorio provinciale.

La proposta ha già ottenuto il parere favorevole dei consigli comunali di Lanciano e Santa Maria Imbaro.

Sono intervenuti nel corso del consiglio provinciale il direttore generale uscente della Asl 2 Thomas Schael e il subentrante Mauro Palmieri.

La delibera stabilisce che la concessione dell’immobile sarà definita a seguito di un’istruttoria tecnica, amministrativa e contabile condotta dai servizi competenti della Provincia, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure già avviate. Inoltre, il Comune di Santa Maria Imbaro dovrà garantire l’esonero dal pagamento dell’IMU e di altri oneri a carico dell’ente proprietario.

La direzione generale della ASL 2 dovrà formalizzare la proposta tecnico-finanziaria definitiva entro sei mesi dall’adozione della delibera. Trascorso tale termine, la Provincia di Chieti si riserverà la facoltà di sviluppare nuove iniziative per la valorizzazione dell’immobile. La presentazione della proposta non comporterà alcun vincolo per la Provincia e la ASL 2 non potrà avanzare richieste o rivalse per le attività propedeutiche svolte, rientranti nelle sue competenze tecnico-amministrative.

“L’obiettivo dell’iniziativa, per come ci è stata presentata dal direttore generale Thomas Schael, è migliorare e aumentare i servizi della Asl 2, garantendo efficienza, sostenibilità e centralità su base provinciale della struttura che l’azienda sanitaria intende stabilire nell’ex Mario Negri Sud. La Provincia, in qualità di ente proprietario, ha il dovere ascoltare e valutare le proposte che arrivano per l’utilizzo e la rifunzionalizzazione di un immobile di pregio come l’ex Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro. Dopo l’approvazione della delibera di indirizzo, gli uffici avvieranno le procedure necessarie previste dalle norme per le opportune valutazioni della proposta tecnico-economica”, dichiara il presidente della Provincia Francesco Menna.