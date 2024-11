EX ONPI L’AQUILA: 1 MILIONE DI EURO PER POTENZIARE STRUTTURA

L’AQUILA – Via libera da parte della I Commissione Bilancio alla prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 dell’Istituzione ex Onpi per una cifra complessiva di 1 milione di euro.

A darne l’annuncio è il presidente dell’organismo consiliare, Livio Vittorini, sottolineando come le somme verranno impiegate “per migliorare sia la qualità del servizio offerto agli ospiti della struttura sia per supportare le attività degli operatori che quotidianamente svolgono un lavoro molto importante a servizio di famiglie e della comunità”.

“L’ambito degli interventi, condivisi dalla struttura con l’assessore alle Politiche sociali Manuela Tursini, sono diversi e con diverse finalità.

Si va dalla copertura del terrazzo esterno (200 mila euro), alla ristrutturazione del teatro interno al plesso (225mila euro) all’adeguamento prezzi per il percorso benessere nell’area esterna (150mila euro), nato con l’obiettivo di facilitare e arricchire le opportunità di aggregazione degli ospiti, sino all’ampliamento del dell’impianto fotovoltaico (150mila euro) e agli interventi sull’illuminazione per rendere più efficiente e performante, sotto il profilo energetico, dell’immobile” spiega il presidente.

Ulteriori voci di spesa, sono destinate a opere sulle aree verdi, all’acquisto di attrezzature e suppellettili per la cucina oltre che di arredi e computer per gli uffici.

“Si tratta di investimenti importanti per potenziare e qualificare ulteriormente l’offerta del sistema di accoglienza dell’ex Onpi per cui ringrazio l’intero CdA dell’Ente”.