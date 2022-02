EX ONPI L’AQUILA: CONSEGNATI LAVORI PER CENTRO DIURNO ALZHEIMER

L’AQUILA – Prende forma e concretezza il centro diurno per la cura di pazienti affetti da morbo di Alzheimer all’interno dell’ex Onpi di proprietà del Comune dell’Aquila.

Sono stati consegnati questa mattina i lavori per la realizzazione della struttura che sarà realizzata in sei mesi per un investimento di 1 milione e 144mila euro.

Presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, il presidente del Centro Servizi Anziani, Daniela Bafile, e il dirigente del Provveditorato alle Opere pubbliche Lazio-Sardegna-Abruzzo (stazione appaltante degli interventi) Gennario Di Maio.

Hanno preso parte alla cerimonia di consegna l’assessore regionale con delega al Bilancio e le Aree interne, Guido Liris, i consiglieri comunali Francesco De Santis e Laura Cucchiarella, i funzionari del Provveditorato Francesco Di Paolo, rup dell’intervento, Mauro Rancitelli, responsabile della sicurezza, Luigi Zaccagno, direttore dei lavori, e i componenti del cda del Csa, Ernesto Placidi (vice presidente) e Laura Cococcetta.

Il progetto prevede l’istituzione di un nucleo, localizzato in un piano inutilizzato dell’immobile, che potrà ospitare sino ad un massimo di dodici persone, con stanze singole e completamente accessibili e rispettose di tutti gli standard e le linee guida per la cura di questa patologia. Oltre agli spazi per l’ingresso al reparto, locali per gli uffici, sala tv, aree per le terapie e per i pasti verrà allestito anche un ampio spazio esterno per attività all’aperto.

Sino al 14 marzo, inoltre, sarà possibile richiedere il contributo che l’ente concederà per il rimborso parziale delle spese sostenute per la frequenza di percorsi riabilitativi presso centri diurni specializzati nel trattamento di patologie neuro-degenerative. Le somme complessivamente stanziate, per quest’azione innovativa e sperimentale, sono pari a 30mila euro.

“Il Comune ha contribuito con una somma di 400mila euro, approvando in giunta la variazione di bilancio del Csa – spiegano il sindaco e l’assessore – , e recuperato fondi bloccati dal post sisma, residuo di finanziamenti che furono impiegati per il ripristino dell’ex Onpi e mai impegnati per il centro Alzheimer. Si tratta di un segnale importante per la città, un sostegno concreto per coloro che combattono con una delle malattie degenerative più complesse e le famiglie che quotidianamente li assistono. Nel mondo le stime più recenti riportano di un caso di Alzheimer ogni tre secondi e di circa 600 mila persone colpite dal morbo in Italia mentre i dati di proiezione stimano tra le quindicimila e le diciottomila malati in Abruzzo. Contestualmente la residenza è al centro di interventi per ulteriori 120mila euro per il miglioramento della struttura, con opere che vanno dalla tinteggiatura delle pareti al miglioramento delle aree verdi e del confort nelle camere degli ospiti. Un segnale di attenzione e sostegno nei confronti della comunità e dei suoi cittadini più fragili”.