EX ONPI L’AQUILA, SANTANGELO: “ANOMALIE ACCREDITO, UFFICI REGIONALI AL LAVORO”

L’AQUILA – “Sono venuto a conoscenza di difformità per quanto riguarda il budget destinato all’ex Onpi dell’Aquila, importante residenza pubblica per gli anziani e che svolge un ruolo cardine nell’assistere quanti non sono più autosufficienti”.

A darne notizia Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale, che spiega: “Ho prontamente interessato l’assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, che si è immediatamente adoperata presso gli uffici regionali per capire qual è la soluzione migliore per risolvere questo problema. Seguirò personalmente la questione che investe un settore della nostra società particolarmente delicato”.