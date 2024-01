EX ONPI L’AQUILA: SCAMBIO DI AUGURI, CON CONCERTO DI CANTI NATALIZI E I RACCONTI DI NONNA GELTRUDE

L’AQUILA – Consueto scambio di auguri per il nuovo anno presso la Residenza per anziani ex Onpi, dell’Aquila, accompagnati da un concerto alla presenza dei residenti della struttura e dei rispettivi familiari.

L’iniziativa si è svolta il 2 gennaio, con il concerto di canti natalizi, interpretati dal soprano Federica Pasquarelli accompagnata al violino da Gaetano De Benedictis e al pianoforte dal maestro Antonio Gabriele Pasquarelli, organizzato con il contributo dall’Associazione di volontariato AVULSS di L’Aquila che da anni collaborano con la Residenza, e degli ospiti che, nelle vesti di attori, hanno omaggiato gli spettatori con la recita di alcune poesie in tema. I

n particolare è stato letto il racconto della centenaria professoressa Geltrude, capace di evocare in tutti i presenti immagini, profumi, ricordi della cena e della Notte di Natale, memoria comune delle tradizioni.

All’evento, purtroppo ancora riservato per ragioni di sicurezza sanitaria, ha partecipato Daniela Bafile, presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, accompagnata dal consigliere Ernesto Placidi, e Laura Cococcetta che ha portato i saluti istituzionali del sindaco Pierluigi Biondi e dell’Amministrazione comunale.