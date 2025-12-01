EX ONPI L’AQUILA: TURSINI E MACCARONE, “CSX URLA ALLA LUNA, ANDIAMO AVANTI CON CORAGGIO”

L’AQUILA – “Ancora una volta è necessario ristabilire un principio di verità politica e amministrativa. Ancora una volta la sinistra, come suo solito, prova a gettare fumo negli occhi e ad urlare alla luna. Spiace constare che lo faccia su temi delicati e difficili, creando allarmismi e polemiche costruite ad arte. È un metodo che conosciamo bene: invece di contribuire con proposte concrete, si preferisce distorcere i fatti pur di attaccare la maggioranza, superando i confini legittimi tra maggioranza e opposizione”.

È quanto si legge in una nota a firma dedll’assessore al Sociale al Comune dell’Aquila Manuela Tursini e del consigliere Alessandro Maccarone, che replicano al comunicato stampa diffuso dall’opposizione a margine del Consiglio comunale, sul Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio di previsione dell’Ex-Onpi (Qui il link)

“La verità è che l’utilizzo di personale interinale è uno strumento previsto dalla normativa nazionale – aggiungono -, utilizzato da tutti gli enti pubblici, compresi quelli guidati dal centrosinistra negli anni in cui amministravano la città. Il ricorso al lavoro somministrato risponde a esigenze oggettive per evitare il blocco di funzioni essenziali nella struttura. È un istituto pienamente legittimo, regolato, trasparente e come tale soggetto a controlli rigidi”.

“Questa amministrazione ha già dato prova concreta di tenere alla stabilizzazione del personale – continuano -: Abbiamo stabilizzato il personale della ricostruzione, trasformando posti precari in posti strutturali e rafforzando in modo stabile la macchina comunale. Non lo abbiamo solo detto: lo abbiamo fatto. È evidente che il personale precario va tutelato, e questa amministrazione lo ha sempre fatto con serietà, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge e rispettando le norme. Propinare l’idea di una ‘stabilizzazione’ automatica del personale interinale, significa fare propaganda, non proporre soluzioni reali. La maggioranza non gioca con il futuro delle persone né con la tenuta dei servizi. Siamo impegnati a garantire stabilità alla struttura, qualità nelle prestazioni e una gestione responsabile, che tenga insieme esigenze sociali e sostenibilità finanziaria, come testimoniato dal bilancio approvato in seduta odierna. Per questo non ci prestiamo a promesse facili, a slogan improvvisati o a ricostruzioni parziali che servono soltanto a generare confusione nell’opinione pubblica. La differenza tra noi e l’opposizione è semplice: loro alimentano solo futili polemiche, noi lavoriamo per cercare sempre soluzioni concrete”.

Sul Centro Alzheimer: “È chiaro alla città, avendo questo centrodestra realizzato l’opera, che abbiamo fatto ciò che la sinistra non è riuscita a fare in anni governo: ricordiamo che i fondi per il centro Alzheimer erano bloccati e solo questa amministrazione ha saputo sbloccarli e trasformarli in un progetto concreto. Pezzopane oggi parla, ma noi abbiamo lavorato per portare anche questo risultato. Si precisa infatti che i lavori necessari alla realizzazione della struttura dedicata al Centro diurno Alzheimer sono stati regolarmente ultimati. Il Centro è attualmente in attesa del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento da parte della ASL. All’esito del provvedimento autorizzatorio, l’Istituzione provvederà tempestivamente alla pubblicazione del bando volto all’individuazione dell’utenza avente diritto all’accesso al servizio”.

E ancora, sul Garante degli Anziani: “Le osservazioni del Garante non sono un atto d’accusa verso l’amministrazione, ma un contributo istituzionale che serve a individuare priorità comuni, come avviene in tutte le città. Il suo ruolo, istituito proprio da questa maggioranza, è quello di supportare l’azione amministrativa con indicazioni tecniche, non certo di alimentare polemiche politiche. Per quanto riguarda i centri anziani, la narrazione secondo cui non ricevono fondi da quando governa la giunta Biondi è semplicemente falsa. Le interlocuzioni con le realtà coinvolte sono costanti e sono in arrivo nuove risorse, mai state così cospicue, che metteranno finalmente a disposizione dei centri anziani strumenti adeguati per progetti, attività e potenziamento dei servizi”.

“Di fronte a ricostruzioni imprecise e polemiche costruite, noi continuiamo a scegliere la strada del lavoro e della verità amministrativa. L’ex-Onpi, il Centro Alzheimer, le politiche per gli anziani e il rafforzamento del personale non sono terreno per propaganda, ma ambiti in cui questa amministrazione sta lavorando con serietà, rispetto delle norme e attenzione alle persone. La città conosce la differenza tra chi urla alla luna e chi si assume il peso delle decisioni. Noi andiamo avanti, con il coraggio dei fatti e la fermezza delle scelte, nell’unico interesse che conta: quello della comunità aquilana”, concludono.