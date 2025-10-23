EX PESCHERIA CHIETI: DOMANI LA RESTITUZIONE ALLA CITTA’ DOPO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

CHIETI – La ex Pescheria di Chieti torna a nuova vita. Conclusi i lavori di riqualificazione dell’edificio storico, domani, venerdì 24 ottobre alle ore 19 la città potrà riappropriarsi di uno dei suoi luoghi più significativi, grazie a un evento che unirà teatro, musica, intrattenimento ed effetti speciali, ispirati proprio al percorso di rigenerazione che ha restituito splendore e funzionalità alla struttura.

L’intervento, realizzato dal Comune di Chieti, Assessorato ai Lavori Pubblici, in sinergia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha riguardato il recupero architettonico e funzionale dell’immobile, con l’obiettivo di restituirlo alla cittadinanza come spazio vivo, aperto e polifunzionale.

“Siamo veramente lieti di questa riconsegna, molto attesa dalla città – dichiarano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli –. Abbiamo seguito passo passo questi lavori e oggi restituiremo ai cittadini un edificio storico che torna a essere punto di incontro, cultura e socialità. È un intervento che coniuga tutela del patrimonio, innovazione e bellezza, frutto di un lavoro condiviso con la Soprintendenza e con l’obiettivo di valorizzare l’identità del nostro centro storico. L’inaugurazione non sarà solo un momento istituzionale, ma una vera e propria festa di comunità, per dare subito vita e anima a questo spazio. L’iniziativa di apertura segnerà l’avvio ufficiale delle nuove attività della ex Pescheria, che ospiterà eventi, esposizioni e iniziative culturali, diventando un nuovo polo di attrazione per residenti e visitatori”.