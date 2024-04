EX SINDACO DI ACCIANO MUORE IN OSPEDALE DOPO L’INVESTIMENTO: SI INDAGA PER OMICIDIO STRADALE

L’AQUILA – Muore in ospedale dopo oltre due settimane dall’incidente stradale di cui è stato vittima e la Procura della Repubblica dell’Aquila ordina l’autopsia per Enzo Filippi De Santis, ex sindaco di Acciano (L’Aquila).

L’anziano geometra era stato investito su viale Collemaggio da un’auto e trasferito all’ospedale “San Salvatore” dove le condizioni erano apparse preoccupanti e poi si sono ulteriormente aggravate. Ora è sotto inchiesta per omicidio stradale il giovane che era alla guida della macchina finita s0tto sequestro.

La vittima era il padre dello stimato avvocato aquilano Andrea Filippi De Santis cui vanno le condoglianze di AbruzzoWeb. Oggi l’addio alle 16 nella frazione di Roccapreturo di Acciano.