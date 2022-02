EXPO 2020: “GRAN SASSO E TRABOCCHI A DUBAI, L’ABRUZZO SI APRE A NUOVI MERCATI CON LE SUE ECCELLENZE”

L’AQUILA – “Un milione di persone ha già visitato il Padiglione Italia a Expo Dubai 2020, visitatori ai quali è stata data l’occasione di scoprire anche le risorse turistiche, enogastronomiche, economiche e imprenditoriali del nostro Abruzzo attraverso le immagini che scorrono all’interno della struttura, da Campo Imperatore alla riviera di Pescara ai nostri Trabocchi, dal Gran Sasso alla Maiella. L’obiettivo è aprire l’Abruzzo ai nuovi mercati, dare opportunità di espansione ai nostri imprenditori, portare economie, finanze, investimenti e turisti nei nostri luoghi. E su questo oggi abbiamo avuto l’occasione di tracciare già un bilancio positivo sulla prima parte della missione Abruzzo a Dubai con il Commissario Expo Glisenti. La bellezza unisce le persone e crea opportunità”.

È il commento del presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che, con diversi consiglieri regionali, si è avvicendato, nell’ultima settimana, nella missione Expo Dubai 2020, tra cui i vicepresidenti Sabrina Bocchino e Roberto Santangelo.

“Grazie ad Arap e Camera di Commercio, attraverso il presidente Marzocchi, abbiamo avuto la possibilità di esporre alcune delle peculiarità imprenditoriali del nostro Abruzzo – hanno sottolineato il presidente Sospiri e i consiglieri regionali – Conosciamo le potenzialità in termini di creatività e di capacità di molti imprenditori presenti e possiamo testimoniare la serietà e la fatica da loro sostenuta, conosciamo gli sforzi da loro compiuti in termini di innovazione tecnologica nei sistemi produttivi, specie negli ultimi due anni per restare al passo con i tempi e con le nuove esigenze, e sappiamo che questi abruzzesi esprimono senza dubbio la massima qualità possibile nella competizione nazionale. Ovviamente Expo Dubai è un altro mondo, ma crediamo che l’Abruzzo, a determinate condizioni, possa senza dubbio ritagliarsi una fetta di presenza anche nel panorama internazionale”.

“Dunque la Regione Abruzzo bene ha fatto a sostenere, per quanto possibile, tale sforzo e qualunque rapporto economico potrà essere stipulato da ciascuna singola impresa sarà motivo di orgoglio. Sicuramente con Expo Dubai cominciamo un percorso che dovrà essere portato avanti e siamo certi che aver messo in campo il nostro potenziale, il nostro territorio, ci restituirà a breve un importante risultato che verificheremo subito in termini di presenze in-coming”.