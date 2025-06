EXPO 2025 OSAKA: MARSILIO, “INVESTIMENTO NSG GROUP DI SAN SALVO PER 80 MILIONI

OSAKA – “Con piacere apprendo che la Nsg Group ha annunciato di aver destinato un investimento da 80 milioni di euro per il rifacimento del forno float nello stabilimento di San Salvo (Chieti). Da Osaka arrivano buone notizie dalle aziende giapponesi che producono in Abruzzo”, ha dichiarato il presidente della giunta regionale abruzzese Marco Marsilio al termine dell’incontro organizzato con la collaborazione del MIMIT ed Invitalia, e che ha visto protagoniste le tre aziende giapponesi Denso, Nsg Group Honda operanti in Abruzzo ed ospitato nell’auditorium del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

“Sono felice che il presidente Graziano Marcovecchio della Pilkington qui a Osaka nella settimana di Expo dedicata all’Abruzzo, partecipando all’incontro che celebrava le tre aziende giapponesi presenti nella nostra regione, abbia annunciato che l’Nsg Group investirà per puntare su San Salvo con il rifacimento di uno dei due forni float operanti nel sito produttivo. Un nuovo forno la cui vita ventennale assicura ancora la presenza dell’Nsg Group in Abruzzo. Nuove prospettive, quindi, per lo stabilimento di San Salvo” ha commentato l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca.