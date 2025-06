EXPO: AD OSAKA ANCHE D’AMARIO E TEREO DE LANDERSET, DELIBERA IN EXTREMIS, PAGA CAMERA COMMERCIO

L’AQUILA – Si è arricchita la delegazione istituzionale abruzzese in trasferta ad Osaka dove è in corso l’Expo, e dove la regione è da ieri protagonista nel padiglione Italia, e fino al 21 giugno.

Con una giunta straordinaria, convocata sabato scorso, sono stati autorizzati infatti a partire dallo stesso giorno e fino al 18 giugno, il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Daniele D’Amario, di Forza Italia, che ha la delega al Turismo, e il dirigente del servizio Programmazione e Promozione turistica e sportiva, del dipartimento Presidenza, Carlo Tereo de Landerset.

Da quanto si apprende per una svista, i due nomi non erano stati inseriti nella precedente delibera di giunta che dal 15 al 21 giugno ha autorizzato la missione ad Osaka al presidente della Regione, Marco Marsilio, l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, entrambi di Fdi, Sfefano Cianciotta, capogabinetto del presidente, Benedetta Fasciani, responsabile dell’Ufficio Segreteria del Presidente, Giuseppe Cavuoti, responsabile della segreteria dell’assessorato alle attività produttive e Daniele Antinarella, funzionario del dipartimento Lavoro e Attività produttive.

Come nel caso della delegazione capitanata da Marsilio e Magnacca, anche in questo caso nella delibera si precisa che “la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale, poiché la copertura finanziaria per la trasferta è assicurata attraverso le somme liquidate a favore dell’Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara”, “a valere sul capitolo di spesa 282458/1 denominato “Expo Osaka 2025 – L.R. 7/2025 art. 6” – esercizio finanziario 2025 bilancio finanziario gestionale 2025/2027”.

Tradotto, paga la Camera di Commercio, ma comunque a valere sui fondi che gli ha trasferito la Regione Abruzzo attingendo dal budget di 1 milione e 48 mila euro, previsti dalla legge regionale 7 di quest’anno. Anche in questo caso la cifra della singola missione non è menzionata.

Per quanto riguarda invece il Consiglio regionale a partire per garantire una rappresentanza istituzionale all’Emiciclo, è stato il solo capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, ma a sue spese. Un segno di sobrietà deciso dopo le polemiche per i costi complessivi della missione di Osaka, nel bel pieno dell’emergenza deficit della sanità, e dopo la trasferta in Spagna, dal 30 maggio al 3 giugno, per le celebrazioni per la festa della Repubblica italiana. Dai costi contenuti, tenuto conto l’essere comprensivi di altre iniziative durante l’anno, circa 71mila euro, ma quello che ha provocato polemiche è stato un atto della presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Fi, che autorizzava tutti i consiglieri regionali a partecipare alle celebrazioni spesati, e con “assenze giustificate”.