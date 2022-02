EXPO: AGRIFOOD SOSTENIBILE E SOLIDALE CONQUISTANO DUBAI. IMPRUDENTE, “NUOVI STRUMENTI PER EXPORT”

DUBAI – “Il bilancio dei primi tre giorni all’Expo è estremamente positivo e incoraggiante: abbiamo avuto incontri istituzionali con autorità locali e consigliere economici dello sceicco, con rappresentati del sistema economico emiratino, stampa e influencer internazionali. E si è avuta conferma del grande interesse per le nostre eccellenze enogastronomiche, per il nostro territorio ricco di natura, storia e cultura. Abbiamo insomma posto le basi per un grande progetto di internazionalizzazione, che qui muove il primo, deciso passo, e che si avvarrà di strumenti innovativi, come il business intelligence, che consente di comprendere in anticipo i in modo scientifico, gli indicatori reali per un azione efficace di export”.

Questo il bilancio di Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo con delega ad Agricoltura e Ambiente, per un bilancio delle prime tre giornate all’Expo di Dubai 2020 di “Abruzzo sostenibile nell’agrifood”, che per tutta la settimana presenta nella vetrina mondiale circa 120 eccellenze enogastronomiche prodotte da 22 imprese.

La “spedizione” è promossa dalla Regione Abruzzo ed è curata, nel ruolo di braccio operativo della missione dell’Ente regionale, dall’Azienda regionale attività produttive (Arap), al fine di conquistare nuovi mercati, favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta del comparto enogastronomico, con il coinvolgimento di importatori, buyers, stampa internazionale, influencer, consulenti, chef e imprenditori dell’agrifood, già operanti in Medio Oriente e in altre aree del mondo, presenti a Dubai.

Tra i protagonisti ieri lo chef Federico Cieri e il pasticciere Federico Anzellotti hanno fatto lezione agli studenti arabi e di varie nazionalità nelle cucine dell’Istituto Icca, la Scuola internazionale di cucina a Dubai, proponendo i tradizionali spaghetti alla chitarra, conditi con zafferano, la pizza alla margherita, con le migliori farine abruzzesi, il panettone al vino Montepulciano e all’olio d’oliva extravergine, nel Master Class “Mani in pasta, pizza e pasticceria”

Ha spiegato all’Ansa Federico Cieri: , “sicuramente quello degli Emirati è un mercato interessante, dove la proposta deve essere ben strutturata. Ecco perché noi come Pasticceria P&C Italian Style vogliamo essere presenti non solo col prodotto finito, ma proprio come brand che trasmette l’italianità a tutto tondo, portando ovviamente in prima battuta l’Abruzzo, perché il 90% della nostra produzione incentrata sul prodotto abruzzese”.

E ha aggiunto: “Noi rappresentiamo l’arte bianca, quindi pasticceria, gelateria, cioccolateria e tutto quello che concerne questo mondo, e ci occupiamo di export del Made in Italy sotto l’aspetto di formazione e di brand legati anche alla tecnologia di questa filiera”, ha sottolineato Anzellotti.

Essere presenti qui a Dubai per Expo 2020 “significa sicuramente l’impegno per un export consolidato del nostro prodotto. Noi abbiamo come punto di forza il panettone, che decliniamo con 40 gusti, due per ogni regione. Per quanto riguarda l’Abruzzo, proponiamo un panettone all’olio d’oliva e un panettone al Montepulciano che sono i nostri due grandi must”. La strategia per inserirsi nel mercato emiratino con questi prodotti, parte innanzitutto da “una serie di punti di formazione che vorremmo creare qui a Dubai”, perché “credo che la formazione sia embrionale per un discorso di lancio di un brand. Quindi un approccio formativo, un approccio di utilizzo della tecnologia, e un approccio gustativo finale”. Per i prodotti dell’arte bianca abruzzese “c’è un mercato negli Emirati, perché l’italianità viene percepita ad alti livelli ma deve essere ben spiegata”, ha concluso.

Che per l’Abruzzo, il mercato di Dubai “sia una opportunità non solo di aumentare il proprio export per una crescita economica delle proprie aziende e del proprio territorio, ma anche per trasformare il profitto derivante da questo mercato in servizi a favore delle fasce più deboli, portando all’estero l’eccellenza enogastronomica regionale”, ne è convinta l’Azienda agraria Ricciconti, che negli Emirati vuole raccontare la sua storia di impresa pubblica per ottenere guadagni da investire sui suoi servizi dedicati a chi ha più bisogno. ”

“L’azienda agraria Ricciconti nasce nel 1946, quando Domenico Ricciconti ha lasciato le sue proprietà alla Provincia di Teramo affinché venisse eretto un orfanotrofio femminile, con il ricavato dell’azienda agraria a sostentare la struttura”, ha raccontato all’Ansa Luciano Troiano.

“Nel corso degli anni, con la chiusura dell’orfanotrofio, i servizi si sono diversificati e l’azienda è diventata un vero e proprio erogatore di servizi sociali. Attualmente gestiamo una casa di riposo, un centro per donne vittime di violenza, un centro per minori vittime di violenze, un centro per minori in affido, un centro per disabili, una fattoria sociale, una scuola materna e una scuola dell’infanzia. Tutto questo viene sostentato con il ricavato dell’azienda agraria, attualmente gestita dall’azienda di servizi con la forma di Srl, quindi è una società interamente partecipata pubblica”, spiega Troiano.

L’azienda è composta da 650 ettari di terreni in parte seminativi, in parte in uliveto e parte in bosco.

“Siamo un’azienda certificata completamente in biologico dal 1996 e attualmente ci occupiamo di coltivare grano duro varietà antica Senatore Cappelli, colza e girasole. Produciamo olio extravergine bio, e tra quest’anno e l’anno prossimo contiamo di mettere un mandorleto, coltivazione antica dell’Abruzzo e prodotto per il quale c’è una forte richiesta internazionale. Quest’anno abbiamo poi rifatto completamente il parco macchine dell’azienda agraria con prodotti in tecnologia 4.0, che ci permette un abbattimento delle emissioni di CO2 pari al 35 per cento. Questo perché la nostra azienda oltre a erogare servizi sociali crede nella sostenibilità”, ha raccontato l’ad.

“Come azienda per legge non possiamo fare profitto, e tutto che noi guadagniamo viene riversato sui servizi sociali che sono a costo zero per la comunità”, ha sottolineato Troiano. “Siamo qui a Dubai perché questo è un mercato importante, è una piazza finanziaria tra le più importanti al mondo e vogliamo raccontare questa storia, ovvero di un’azienda che fa impresa pubblica guadagnandoci, e mettendo questi guadagni sui servizi alle fasce più deboli a chi ne ha bisogno”, ha concluso.

Nello stilare un bilancio della terza giornata, Imprudente ha aggiunto: “Ottimo riscontro ha avuto il nostro Master Class “Mani in pasta, e quello dedicato a tartufo e zafferano, il tasting dei vini abruzzesi, il lancio del brand ‘Paesaggi culturali’, e dell’ippovia del Gran Sasso e Monti della Laga, l’ingredients menu experience, italiani che operano nel settore qui nei paesi arabi ci hanno sottolineato che per l’Abruzzo e le sue eccellenze c’è un grande spazio, ci sono le basi per un grande progetto di internazionalizzazione, che è soltanto alla fase iniziale”.

A questo proposito ribadisce il vice presidente: “assieme all’Arap, che è il nostro braccio operativo di questa grande operazione, stiamo mettendo a disposizione delle piccole imprese, tutta una serie di strumenti innovativi, come il business intelligence, che consente di comprendere in anticipo i in modo scientifico, gli indicatori reali per un azione di internazionalizzazione, ovvero che tipologia di mercato, quale domanda esprime, e quale offerta, quali prodotti e come vanno proposti. C’è un percorso di accompagnamento delle aziende con dei corsi di formazione webinar e si spera a breve tutti in presenza, ora che pare che la pandemia stia scemando, ci sono bandi europei ad hoc su cui far leva. Importante sarà aggredire i mercati emergenti”.