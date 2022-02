EXPO DUBAI 2020, SOSPIRI: “PAROLE MARIANI NON RENDONO ONORE A IMPRENDITORI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Bollare come una ‘vacanza al mare’ la missione istituzionale della Regione Abruzzo all’Expo mondiale di Dubai non rende onore alle centinaia di imprenditori che stanno lavorando su quell’evento, alla grandiosità di una kermesse che è ossigeno puro per l’economia mondiale dopo due anni di pandemia. Ma non rende onore neanche a quei consiglieri regionali che vorranno prendere parte all’iniziativa per sostenere la nostra impresa, per intercettare gli umori del mercato e, tornati a casa, mettere in campo le azioni e le misure utili per supportare il rilancio dell’Abruzzo”.

È il commento del presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri alle affermazioni del consigliere Mariani circa la missione a Dubai.

“E non rende onore al senso di responsabilità del consigliere regionale Mariani che ben conosce la parsimonia di un Ufficio di Presidenza che in tre anni di missioni non ha mai utilizzato le disponibilità per le spese di rappresentanza, consigliere che ben sa che le Commissioni continuano a lavorare senza sosta e che ha pure condiviso e concordato la data del 24 febbraio per la convocazione della prossima seduta del Consiglio regionale”, dice Sospiri.

“Dunque, ottenuti i cinque minuti di celebrità inseguendo una polemica inesistente, invito il consigliere Mariani ad attribuire il giusto peso a parole che possono offendere non la Presidenza del consiglio regionale, ma i suoi stessi colleghi oltre che quel mondo imprenditoriale in sofferenza che dalle forze politiche della Regione, maggioranza e opposizione, si attendono strumenti di lavoro e soluzioni e non il populismo provinciale da quattro amici al bar”, conclude.