EXPO DUBAI: “ABRUZZO PRONTO PER L’EVENTO MONDIALE PIU’ IMPORTANTE POST PANDEMIA”

PESCARA – A cento giorni dall’avvio dell’Expo Dubai 2020 (ottobre 2021 – marzo 2022) entra nel vivo il percorso di avvicinamento dell’Abruzzo all’evento mondiale più importante post pandemia.

La Regione è entrata all’interno del Commissariato generale dell’Italia per l’Expo di Dubai nella prospettiva di condividere, insieme con altre 14 regioni, scelte di promozione legate al brand Italia.

“Abbiamo deciso di procedere uniti insieme con altre regioni perché solo in questo il modo il messaggio dei territori riesce ad avere consistenza – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Daniele D’Amario – Lo abbiamo fatto soprattutto per non disperdere risorse finanziare e umane ma anche per rafforzare il confronto competitivo con le altre realtà territoriali. Questa è una regione che ha tutte le carte in regole per presentare sul palcoscenico internazionale dell’Expo eccellenze legate allo sviluppo e all’innovazione. Le nostre aziende inserite nel contesto del Padiglione Italia, sono certo, saranno in grado di presentare prodotti innovativi e confermare la competitività sul mercato internazionale. Da tempo, come Regione, abbiamo avviato un’interlocuzione con le aziende abruzzesi”.

Il processo di condivisione del percorso che porta a Dubai già dal prossimo autunno vive un momento importante anche su fronte della comunicazione e narrazione dei luoghi.

In questo senso, il premio Oscar Gabriele Salvatores sarà “il narratore” ufficiale dei luoghi più importanti e suggestivi delle 14 regioni italiane.

“E naturalmente – afferma l’assessore D’Amario – l’Abruzzo qui ha molto da dire e presentare. Le immagini che andrà a curare il maestro Salvatores riguarderanno tre aree del territorio regionale con particolari caratteristiche e tre attività importanti e tradizionali che vengono svolte in regione e che vogliono anche rappresentare il simbolo di una tradizione millenaria la cui memoria si consolida con il tempo”.