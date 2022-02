EXPO DUBAI: “ABRUZZO SOSTENIBILE NELL’AGRIFOOD”, PROTAGONISTA OLIO EXTRAVERGINE

DUBAI – Tra i prodotti per raccontare l’eccellenza enogastronomica dell’Abruzzo a Dubai, come cardine non poteva mancare l’olio extravergine d’oliva.

“Gli Emirati Arabi sono abituati a una cucina un po’ diversa dalla nostra con sapori più forti e più speziati”, ma “abbiamo visto che facendogli provare il vero olio extravergine d’oliva viene molto apprezzato. Per il nostro settore ovviamente è un mercato emergente” ma “devo dire che c’è un riscontro positivo”, e in questo mercato “possiamo inserirci soltanto con prodotti di altissima eccellenza”.

A spiegarlo è Davide D’Aloisio, proprietario dell’Oleificio De Juliis di Pianella, tra le aziende giunte a Dubai per la settimana “Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood”, in programma fino all’11 febbraio nell’ambito della partecipazione della Regione Abruzzo all’Expo 2020 Dubai.

Come De Juliis, “esportiamo già in Cina, in Russia, in Belgio e in Olanda” e per gli Emirati Arabi “la nostra strategia sarà quella di trovare un importatore che sia in grado di realizzare una distribuzione nella ristorazione d’eccellenza, nel privato o nelle piccole enoteche. Vogliamo che il nostro sia un prodotto rispettato”, ha sottolineato D’Aloisio. “Il prodotto è apprezzato e sicuramente piace, ora bisogna trovare il giusto connubio tra qualità e prezzo. Grazie all’Arap e alla Regione Abruzzo cercheremo di far passare qui negli Emirati il messaggio di cosa significa essere un olio extravergine. Dobbiamo essere bravi e spingere sulla qualità, perché è quello che ci contraddistingue rispetto agli altri”.