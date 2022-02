EXPO DUBAI, D’AMARIO: “CREATE OPPORTUNITA’ PER AZIENDE ABRUZZESI”

DUBAI – Dalla sua missione negli Emirati Arabi Uniti, “l’Abruzzo porta a casa il fatto di essersi messo in mostra in una vetrina importante come quella di Dubai” e “siamo riusciti a creare anche delle opportunità che vedremo come si potranno concretizzare per tutto il sistema produttivo”.

Lo ha detto all’Ansa Daniele D’Amario, assessore regionale allo Sviluppo Economico dell’Abruzzo, facendo un bilancio a conclusione della missione della regione a Expo 2020 Dubai.

“L’Abruzzo ha da una parte una grande impresa che riesce a fare anche da sé, ma anche un sistema di Pmi che hanno bisogno di essere sostenute e accompagnate, e il protocollo siglato questa mattina con la Camera di Commercio italiana di Dubai va proprio in questa direzione: dare un punto d’appoggio e la possibilità a imprese che hanno prodotti di eccellenza ma magari non hanno le competenze internazionali per conquistare altre nicchie di mercato”, ha sottolineato. “Tra un anno tireremo una riga, e vedremo le opportunità che siamo riusciti a creare per il sistema produttivo abruzzese”.

A Expo, “abbiamo partecipato come ‘sistema Abruzzo’, e questa è una novità, perché con noi ci sono stati i bracci operativi” come “Abruzzo Sviluppo, Fira, tutto il sistema camerale, le università, la sovrintendenza”, ha spiegato D’Amario. “Ci siamo mossi per approfittare di questa vetrina importante” e “abbiamo dimostrato è l’Abruzzo è una regione che guarda al futuro però tenendo ben salde le proprie radici”.