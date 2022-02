EXPO DUBAI: “MANI IN PASTA, PIZZA E PASTICCERIA”, PROTAGONISTI TRE CHEF ABRUZZESI, LA DIRETTA

DUBAI – Diretta streaming per la terza giornata di “Abruzzo sostenibile nell’agrifood”, all’evento Mani in pasta, pizza e pasticceria”, protagonisti tre chef abruzzesi, Federico Anzellotti, Federico Cieri e Mattia di Battista si ‘esibiranno’ nell’Istituto Icca, scuola internazionale di cucina a Dubai. Presenti aziende di agrifood Abruzzo in particolare di olio e miele.