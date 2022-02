EXPO DUBAI, PRIMO BILANCIO “ABRUZZO SOSTENIBILE NELL’AGRIFOOD”: INTERVISTA A IMPRUDENTE, DIRETTA

DUBAI – Intervista streaming in collegamento da Dubai alle ore 18.00 con Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo con delega ad Agricoltura e Ambiente, per un bilancio delle prime tre giornate all’Expo di Dubai 2020 di “Abruzzo sostenibile nell’agrifood”, che per tutta la settimana presenta nella vetrina mondiale circa 120 eccellenze enogastronomiche prodotte da 22 imprese.

La “spedizione” è promossa dalla Regione Abruzzo ed è curata, nel ruolo di braccio operativo della missione dell’Ente regionale, dall’Azienda regionale attività produttive (Arap), al fine di conquistare nuovi mercati, favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta del comparto enogastronomico, con il coinvolgimento di importatori, buyers, stampa internazionale, influencer, consulenti, chef e imprenditori dell’agrifood, già operanti in Medio Oriente e in altre aree del mondo, presenti a Dubai.