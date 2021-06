L’AQUILA – Tra installazioni artistiche, mostre e momenti tematici di approfondimento, Bvlgari animerà il Padiglione Italia a “Expo 2020 Dubai” nel semestre espositivo al via il 1° ottobre con un ricco programma che si articolerà anche a livello gourmet in collaborazione con Niko Romito: lo chef stellato presenterà il progetto gastronomico pensato e realizzato in esclusiva per i Bvlgari Hotels & Resorts, ricreando in particolare il menu del Bvlgari Resort Dubai, che curerà il management del Ristorante del Padiglione.

All’interno del Padiglione Italia, sarà presente anche Spazio Niko Romito Bar e Cucina, il format gastronomico dello chef che racconta la sua idea di bar all’Italiana e di cucina informale.

La condivisione di valori con Bvlgari, che nel 2017 si è consolidata in una partnership che ha dato vita ad un progetto unico, il cui fil rouge è l’eccellenza del made in Italy che si esprime nella cucina, nei modelli di accoglienza, nel design, nella filosofia e nella cultura, oggi firma un’altra pagina importante di una storia profondamente italiana.

Il Ristorante Niko Romito, fiore all’occhiello dei Bvlgari Hotels a Pechino, Shanghai, Milano e Dubai, sarà la finestra sull’eccellenza dei grandi classici della tradizione gastronomica italiana reinterpretata dallo Chef in chiave contemporanea perseguendo eleganza e leggerezza nella preparazione e nella presentazione dei piatti.

Il menù racconterà il percorso gastronomico, di ricerca e di pensiero, intrapreso dallo Chef Romito insieme al team di Chef oggi a capo delle cucine dei ristoranti Niko Romito dei Bvlgari Hotels nel mondo, attraverso i piatti che hanno scritto l’antologia di questo grande progetto.

Spazio Niko Romito Bar e Cucina, è una fusione tra il classico bar all’italiana, un’osteria con cucina domestica, una sala da tè e un locale da aperitivo.

Un compendio di esperienze e prodotti simbolo della ricerca gastronomica di Niko Romito che si traduce in un modello informale di accoglienza che da sempre fa parte della tradizione italiana e in cui tutti si riconoscono. Un’ampia offerta che parte dalla prima colazione che si concentra su prodotti e abitudini tipicamente italiani, una cucina che rielabora le ricette della convivialità casalinga realizzando piatti precisi, moderni e leggeri. Non mancano i prodotti più noti e popolari del percorso di Romito.

“La cucina italiana ha un grandissimo potere evocativo: è stupefacente come un solo boccone, un singolo sorso di vino siano in grado di evocare, in pochi secondi, territori, produttori, secoli di storia e di attitudine al gusto e alla bellezza – commenta Romito – Credo che solo il cibo e il vino abbiano questo potere, e riescono a farlo parlando un linguaggio universale, comprensibile a tutti. Mi onora rappresentare il nostro Paese in seno ad una manifestazione come Expo che, di fatto, è il contenitore delle eccellenze di ogni paese del mondo e mi emoziona pensare che SPAZIO ha aperto a Milano proprio durante Expo 2015”.

“Beauty connects People”, “La Bellezza unisce le Persone”, il principio che ispira il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai trova in Bvlgari un partner d’eccezione come Platinum sponsor.

Nel solco di valori condivisi come sostenibilità, innovazione e creatività, Bvlgari aderisce con entusiasmo al progetto del Padiglione Italia con una serie di iniziative che coniugheranno arte, artigianalità ed eccellenza del Made in Italy.

E poiché il claim generale dell’Expo è “Connettere le menti, creare il futuro”, la partecipazione di Bvlgari avrà l’obiettivo di valorizzare il concetto di Bellezza in chiave italiana come armonia di visioni e contaminazioni forte di una tradizione secolare, ma sempre pronta alla sperimentazione.

“Da oltre 130 anni Bvlgari esporta nel mondo il suo inimitabile stile italiano in gioielleria fatto di vibranti combinazioni di colore, citazioni dall’arte romana e visionarie innovazioni. Siamo fieri di collaborare con il Padiglione Italia in un progetto forte di valori condivisi che consentirà di coniugare la memoria e il futuro. Anche con il nostro contributo, il Padiglione sarà una vetrina che farà brillare il patrimonio di savoir faire italiano al cospetto delle culture e dei mercati che si affacceranno a Expo 2020 Dubai”, spiega Jean-Christophe Babin, amministratore delegato del Gruppo Bvlgari.

“Diamo il benvenuto a Bvlgari come Platinum sponsor del Padiglione Italia, certi che la sua presenza a Expo 2020 Dubai ci consentirà di mostrare ai visitatori di tutto il mondo importanti espressioni del genio italiano che oggi lavora per la sostenibilità del fashion e del design – aggiunge il commissario dell’Italia a Expo Dubai, Paolo Glisenti – Con Bvlgari abbiamo l’opportunità di dare forma e sostanza al nostro claim per la partecipazione dell’Italia alla prossima Esposizione Universale – la Bellezza unisce le Persone- mostrando come la creatività italiana sia elemento di connessione delle arti e dei mestieri più affermati e ammirati”.

L’esperienza che Bvlgari offrirà nel Padiglione consentirà di esplorare le molteplici sfaccettature del genio italiano nella moda e nella gioielleria, comprendendo quindi i fattori chiave che ne hanno decretato il successo mondiale. Un dialogo tra talenti e design – e tra presente e passato – comporrà quindi un mosaico di suggestioni all’insegna di una continua scoperta. Inoltre, la forza evocativa dell’arte contemporanea si confronterà con l’universo del gioiello in una proposta di grande impatto visivo all’insegna dei giochi di luce.

Primo vero evento globale dopo la fase più acuta della pandemia, Expo 2020 Dubai sarà una piattaforma di altissimo valore strategico dal punto di vista commerciale, di marketing digitale e comunicazione. In perfetta sintonia con le proposte del Padiglione che mirano a presentare il meglio dell’Italia per promuovere nuove forme di cooperazione, partecipazione e sviluppo, Bvlgari contribuirà a renderlo un laboratorio per la promozione delle competenze più innovative e del patrimonio artistico e culturale del Paese.