EXPO DUBAI: ‘SHOW COOKING’ BIRRA ARTIGIANALE ABRUZZESE, NELL’ESCLUSIVO RISTORANTE BELLA

DUBAI – Birrifici artigianali abruzzesi protagonisti stasera a Dubai in uno show cooking che andrà in scena in una location esclusiva, nell’ambito delle missioni all’Expo promosse dalla Regione Abruzzo, attraverso il braccio operativo dell’agenzia regionale per le attività produttive (Arap): le degustazioni dei vari tipi di birra abbinati a piatti prelibati sono programmate al” Bella Restaurant & Lounge” presso il Grand Millennium Hotel, un locale che prende il nome del suo proprietario che è italiano.

In queste settimane le birre artigianali Abruzzo sono state apprezzate nella importante vetrina mondiale.

Nell’affascinante location, salendo fino al tetto per ammirare la meravigliosa Dubai, con immagini spettacolari e di lusso e grattacieli che faranno da sfondo all’evento: Bella ospiterà lo show che vedrà in prima linea i birrifici artigianali abruzzesi presenti a Dubai al Padiglione Italia, con i loro prodotti molto apprezzati. Le bionde, scure e rosse birre artigianali avranno il compito di esaltare il cibo presentato in abbinamento, “in un’esplosione di sensi che si addice perfettamente all’ambiente circostante – si legge in una nota stampa -. Eccellenze nell’eccellenza dunque, questa sera a Dubai l’Italia si farà ‘sentire’ e qualcosa ci dice che sarà molto apprezzata da chi di prelibatezze stellate se ne intende”.

Regione Abruzzo ed Arap nelle scorse settimane hanno presentato le eccellenze della enogastronomia abruzzese in una settimana denominata “agrifood sostenibile” in cui è stata vincente la strategia di presentare i prodotti collegandoli all’incantevole territorio abruzzese.