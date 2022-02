EXPO DUBAI: TERZA MISSIONE ABRUZZESE CON NUOVI ACCORDI DI SVILUPPO CON EMIRATI ARABI

PESCARA – Si dividerà in due fasi distinte ma incardinate tra loro la prossima Missione abruzzese all’Expo di Dubai.

Dopo la prima Missione istituzionale guidata dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e dall’assessore allo Sviluppo Economico Daniele D’Amario, cui ha fatto seguito la Missione imprenditoriale che ha presentato le eccellenze agroalimentari abruzzesi ai mercati internazionali, l’Abruzzo torna a Dubai con una terza iniziativa volta alla sottoscrizione di una serie di protocolli di intesa con Enti e Istituzioni degli Emirati Arabi per favorire la nascita e lo sviluppo di accordi di collaborazione in favore dei principali comparti produttivi abruzzesi.

La prima fase della nuova Missione, che si conclude oggi ed è stata organizzata in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti-Pescara, è stata dedicata agli incontri B2B tra le imprese abruzzesi dei settori ICT, Aerospace e Health & Wellness e potenziali clienti emiratini, mentre la seconda fase prevede la sottoscrizione di diversi accordi di partenariato. In particolare, infatti, il 27 febbraio sarà sottoscritto da Abruzzo Sviluppo il primo accordo di collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.

Gli altri accordi avranno come protagonisti le imprese abruzzesi che sigleranno delle convenzioni con l’incubatore d’impresa della Municipalità di Dubai “IN 5” e la società che gestisce la Zona Economica Speciale di Jebel Ali.

Al termine della sottoscrizione degli accordi si svolgerà all’interno del Padiglione Italia un briefing di conclusione lavori con il commissario al Governo del’Expo Paolo Glisenti.

La delegazione abruzzese, guidata dall’assessore allo Sviluppo Economico Daniele D’Amario, sarà poi ospite della Camera di Commercio italiana a Dubai, nel corso di un incontro di lavoro al quale interverranno anche l’Ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener, il Console italiano a Dubai Giuseppe Finocchiaro, e il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto.

“La firma della convenzione con la Camera di Commercio italiana a Dubai, e gli accordi che alcune imprese abruzzesi andranno a sottoscrivere a Dubai – afferma il presidente di Abruzzo Sviluppo, Stefano Cianciotta – costituiscono i due momenti fondamentali della nostra terza missione, il cui obiettivo è quello di creare le condizioni perché le imprese abruzzesi possano essere agevolate nella individuazione di partner privilegiati. La convenzione con la Camera di Commercio italiana a Dubai consentirà a tutto il sistema regionale delle imprese di usufruire gratuitamente per un anno della consulenza di un organismo fondamentale per conoscere le dinamiche di business nei mercati emiratini. Questa iniziativa giunge al termine di un percorso di internazionalizzazione che, sotto l’egida della Regione, ha consentito ad Abruzzo Sviluppo di dialogare con tutto il sistema camerale regionale e con le Università abruzzesi, per costruire occasioni concrete di internazionalizzazione delle nostre imprese”.