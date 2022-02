DUBAI – Allargare gli orizzonti delle imprese abruzzesi che hanno intenzione di raggiungere nuovi mercati. Con questo obiettivo nasce la collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Camera di commercio italiana a Dubai sancita dalla sottoscrizione di una convenzione che dà modo alle imprese abruzzesi, per un anno, di trovare assistenza di qualsiasi natura per approdare ai mercati asiatici.

La firma della convenzione chiude la partecipazione della Regione Abruzzo all’Expo di Dubai, anche se l’intesa con la Camera di Commercio italiana Dubai nasce dalla pressante esigenza di rafforzare la presenza abruzzese su alcuni importanti mercati internazionali.

“L’Expo è stata l’occasione per mettere in pratica una precisa strategia concordata con le Camere di Commercio e le imprese abruzzesi – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Daniele D’Amario -. A Dubai, siamo convinti, le imprese possono trovare la necessaria assistenza tecnica e logistica per arrivare ai mercati asiatici, colmando in questo modo un gap storico testimoniato dal quel 5% del nostro export sui quei mercati. Da qui – conclude D’Amario – il lavoro comune portato avanti insieme con le Camere di Commercio e Abruzzo Sviluppo, grazie al quale abbiamo individuato questa soluzione”. Con la firma della convenzione l’Abruzzo è la quinta regione italiana dopo Lazio, Veneto, Sicilia e Calabria, che si avvarrà dei servizi della Camera di Commercio italiana a Dubai.

“La firma della convenzione è un passaggio fondamentale delle missioni del sistema regionale abruzzese – afferma il presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta -. La convenzione che abbiamo siglato consentirà a tutto il sistema regionale delle imprese di usufruire gratuitamente per un anno della consulenza di un organismo fondamentale per conoscere le dinamiche di business nei mercati emiratini. Questa iniziativa giunge al termine di un percorso di internazionalizzazione che, sotto l’egida della Regione, ha consentito ad Abruzzo Sviluppo di dialogare con tutto il sistema camerale regionale e con le Università abruzzesi, per costruire occasioni concrete di internazionalizzazione delle nostre imprese”.

Sulla stessa frequenza d’onda Letizia Scastiglia, presidente Agenzia di sviluppo Camera di commercio Chieti-Pescara: “La firma di questo protocollo suggella, più che positivamente, la conclusione di questa missione a Dubai in occasione dell’Expo 2020. L’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio Chieti Pescara ha svolto un ruolo fondamentale come partner operativo di Abruzzo Sviluppo costruendo, con competenza ed una esperienza ventennale, le premesse per una crescita sostenibile e duratura delle nostre imprese nei mercati emiratini”