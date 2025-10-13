OSAKA – “Si chiude Expo 2025 Osaka con numeri record per il Padiglione Italia”.

Avamposto strategico per la diplomazia economica e della crescita – si legge sull’Ansa -, il padiglione ha organizzato 791 eventi complessivi. Di questi, 210 sono quelli a carattere economico, sottolineando la centralità del Padiglione Italia come strumento per la promozione del Made in Italy e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

In sei mesi di lavori – dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 – sono oltre 7.500 i rappresentanti di imprese italiane, giapponesi e straniere che sono stati coinvolti in eventi di business.

Dati che confermano – si legge ancora sull’Ansa – il forte impegno e il successo della missione italiana che è chiamata a dare seguito al piano strategico dell’Italy-Japan Action Plan 2024-2027.

Il Padiglione Italia si è confermato come spazio privilegiato per gli incontri tra le aziende, con oltre 171 B2B e attività di networking a cui si aggiungono oltre 60 degustazioni nel ristorante ufficiale gestito da Eataly.

Pesano, nel bilancio complessivo, anche il miliardo e 766 milioni di euro in contratti e investimenti che hanno avuto come cornice il Padiglione.

Tra questi, l’eccellenza di Danieli che ha recentemente acquisito due importanti contratti in Giappone, per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Ancora, Ebara Corporation ha annunciato, durante l’evento ‘Investing in Veneto’, un investimento di 6 milioni di euro per aggiungere al sito di Gambellara (Vicenza) un nuovo capannone industriale di 8.495 metri quadri.

Nsg Group Pilkington ha siglato un investimento di 80 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ampliamento di un forno ad alte prestazioni presso lo stabilimento di San Salvo, in provincia di Chieti (Qui il link).

L’italiana Dr Automobiles ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro per il sito produttivo di Macchia d’Isernia con un piano industriale che vedrà assunzioni per 300 unità nell’ambito di un progetto di revamping di storici e iconici marchi italiani, comprendente anche la realizzazione di nuove autovetture per il segmento premium.

L’azienda italo-giapponese Procos S.p.A. ha annunciato investimenti per 150 milioni di euro e prevede di assumere fino a 700 persone. L’azienda chimico-farmaceutica con sede a Cameri (Novara) è specializzata nella produzione di principi attivi farmaceutici. Nell’evento ‘Invest in Lombardy’ Ntt Data Italia ha confermato un investimento espansivo di un data center nel territorio di Milano di 128MW per un valore di mercato stimato in 1 miliardo e 280 milioni di euro.

Infine, sono 19 in totale gli accordi e i memorandum d’intesa siglati e annunciati tra università, centri di ricerca, camere di commercio e realtà della società civile.