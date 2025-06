EXPO OSAKA: MARSILIO, “NSG ANNUNCIA INVESTIMENTO 80 MLN A SAN SALVO, BUONE NOTIZIE DAL GIAPPONE”

OSAKA – Seconda giornata a Expo 2025 Osaka per la Regione Abruzzo nel padiglione Italia con i lavori aperti dal commissario generale di Expo 2025 Osaka, l’ambasciatore Mario Vattani.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha introdotto i lavori che hanno avuto come tema: “La Regione Abruzzo e il Giappone, una lunga storia di cultura, industria e innovazione” con protagoniste le tre aziende giapponesi operanti in Abruzzo: Honda, Nsg Group Pilkington e Denso.

“Un legame profondo e fecondo con queste aziende e le loro case madri. Un rapporto reciprocamente fruttuoso, che vogliamo continuare a coltivare. Ringrazio i manager abruzzesi che ci hanno accompagnato in questo viaggio a Osaka e grazie ai dirigenti d’azienda giapponesi che sono qui a manifestare con la loro presenza la volontà di continuare a investire in Abruzzo e a crescere insieme”.

Marsilio ha ribadito che l’Abruzzo che seppur piccola riserva grandi sorprese “per chi vuol conoscerla da vicino, è la regione – ha detto Marsilio – più industrializzata nel centrosud, la settima in Italia per presenza e peso dell’industria per produrre il Pil con una capacità manifatturiera insospettabile. Sono presenti aziende di alto livello sia pubbliche e sia private. Non solo automotive, ma anche aerospazio, chimica farmaceutica, ricerca scientifica, laboratori di fisica nucleare come quelli realizzati sotto il Gran Sasso, senza dimenticare Telespazio, come abbiamo avuto modo di apprezzare nel Padiglione Italia, dove si può notare la tecnologia satellitare italiana presente nel mondo intero e che vede nell’Abruzzo la sua centrale di comando”.

Il presidente Marsilio ha ribadito che chi investe in Abruzzo “trova un terreno fertile, filiere di conoscenza, di competenza, di esperienza, di piccole e medie imprese che alimentano il tessuto industriale. Un terreno che la Regione Abruzzo sta coltivando con il potenziamento delle infrastrutture con decine di milioni di investimenti con i fondi di sviluppo e coesione che, grazie al governo Meloni, hanno riguardato i nostri porti a servizio delle aree industriali della Val di Sangro e del Vastese, oltre ai lavori in corso per le piattaforme logistiche, e al completamento della rete ferroviaria e di quella stradale”.

“La competizione è forte in Abruzzo e nel mondo ma l’Abruzzo è attrezzato ed è pronto a raccogliere le sfide e vi invitiamo a progettare il vostro futuro nella nostra terra per unire l’eccellenza nipponica a quella italiana. Due realtà industriali molto vicine anche nella capacità di affrontare le situazioni con l’impegno a fare sempre cose migliori. Le nostre culture saranno sempre in grado di produrre prodotti sempre più belli e performanti. Il governo – ha infine ricordato Marsilio – ha stabilito che l’intero Abruzzo sia una zona economica speciale che consente una semplificazione amministrativa che rende più facile e veloce aprire una nuova azienda”.

In sala il sottosegretario alla presidenza, Daniele D’Amario, il consigliere regionale Massimo Verrecchia e il presidente della Camera di Commercio L’Aquila-Teramo Antonella Ballone.

Nel suo intervento l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha sottolineato come ad Osaka si celebra il legame storico tra il Giappone e l’Abruzzo con Honda, Nsg Group Pilkington e Denso “tre aziende solide e globali e “inizia un nuovo percorso nel solco di un rapporto consolidato, fruttuoso, fatto di molte somiglianze che hanno arricchito questa presenza industriale. Un rapporto di successo con livelli occupazionali importanti in provincia di Chieti che hanno visto queste aziende restare in Abruzzo vedendo anche nella Regione un partner affidabile con capacità di ascolto e di favore delle imprese anche attraverso la fiscalità, oltre all’erogazione di risorse”.

L’assessore ha ribadito l’importanza dei bandi europei attivi destinati all’innovazione “nella consapevolezza che su questi temi l’Abruzzo si gioca un ruolo importante oltre al sostegno dell’occupazione e del welfare aziendale avendo come partner indispensabile il Ministero dello Sviluppo Economico riuscendo a coordinare i fondi pubblici per vincere le grandi sfide della tecnologica, dell’intelligenza artificiale e dell’approvvigionamento energetico”.

Poi l’annuncio: “Con piacere apprendo che la Nsg Group ha annunciato di aver destinato un investimento da 80 milioni di euro per il rifacimento del forno float nello stabilimento di San Salvo (Chieti). Da Osaka arrivano buone notizie dalle aziende giapponesi che producono in Abruzzo”, ha detto Marsilio al termine dell’incontro organizzato con la collaborazione del MIMIT ed Invitalia, e che ha visto protagoniste le tre aziende giapponesi Denso, Nsg Group Honda operanti in Abruzzo ed ospitato nell’auditorium del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.

“Sono felice che il presidente Graziano Marcovecchio della Pilkington qui a Osaka nella settimana di Expo dedicata all’Abruzzo, partecipando all’incontro che celebrava le tre aziende giapponesi presenti nella nostra regione, abbia annunciato che l’Nsg Group investirà per puntare su San Salvo con il rifacimento di uno dei due forni float operanti nel sito produttivo. Un nuovo forno la cui vita ventennale assicura ancora la presenza dell’Nsg Group in Abruzzo. Nuove prospettive, quindi, per lo stabilimento di San Salvo”, aggiunge l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca.