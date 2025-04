EXPO OSAKA: PRONTO BANDO PER AGEVOLAZIONI PER PRESENZA IMPRESE ABRUZZESI NEL PADIGLIONE ITALIA

PESCARA – Lo scorso 13 aprile si è aperta in Giappone l’Esposizione Universale di Osaka 2025 sul tema “Designing Future Society for Our Lives – Progettare la società del futuro per le nostre vite”. La Regione Abruzzo sarà presente nel Padiglione Italia dal 15 al 21 giugno prossimi.

“Una vetrina unica per presentare e dare spazio al tessuto economico produttivo abruzzese e alle sue specificità ed eccellenze. E’ stato predisposto un bando per favorire la promozione delle eccellenze regionali nonché l’accesso e il consolidamento della presenza delle imprese abruzzesi sul mercato giapponese e su quello del Sud Est asiatico” sottolinea l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

Verrà quindi predisposto un calendario regionale di eventi comuni in occasione della “Settimana della Regione Abruzzo” coordinato da Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale Camera di commercio Chieti Pescara.

Sono previste cinque linee d’intervento: promozione del saper fare abruzzese; promozione della storia, della conoscenza, dell’arte e della cultura abruzzese; partecipazione al focus automotive con le principali aziende del comparto automobilistico giapponese; organizzazione di seminari tematici; azioni di internazionalizzazione da realizzare in Giappone a Expo 2025 Osaka.

Le risorse stanziate ammontano a 205.000 euro. La domanda, con valutazione “a sportello”, dovrà essere presentata a partire dalle ore 08:00 del 28 aprile 2025 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 18 maggio 2025, salvo chiusura anticipata per intervenuto esaurimento della dotazione finanziaria.

Possono beneficiare delle agevolazioni: le micro, piccole, medie (MPMI) e grandi imprese in forma singola o aggregata nella forma di contratto di rete associazione temporanea di scopo o raggruppamento temporaneo; i consorzi per l’internazionalizzazione come specificato al punto 2.3 del bando che abbiano in essere o intendano sviluppare contatti con il mercato Giapponese e quello del sud est asiatico; gli Enti del terzo settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

le Università e gli Istituti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, inseriti nel comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Il bando è disponibile sul sito – https://www.agenziadisviluppo.net/news/expo-2025-osaka-sostegno-della-regione-abruzzo-alla-definizione-di-interventi-promozionali-in-giappone/