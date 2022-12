EXPORT ABRUZZO: IN 9 MESI +0.4%, TRA REGIONI CON DATI PIU’ BASSI

PESCARA – Nel periodo gennaio-settembre 2022, in Abruzzo, le esportazioni crescono dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in modo più contenuto rispetto all’Italia che, con il +21,2%, registra invece una crescita molto sostenuta.

È quanto emerge nel report “Le esportazioni delle regioni italiane – III trimestre 2022” diffuso oggi dall’Istat.

Nonostante non si registri un calo, l’Abruzzo presenta uno dei dati più bassi tra le regioni italiane.

In particolare, crescono le esportazioni verso i Paesi extra Ue, che registrano un aumento dell’11,8%, mentre quelle verso i Paesi Ue scendono del 6,2%, registrando il peggior dato a livello nazionale.

Per quanto riguarda i settori di attività, crescono del 67,9% Sostanze e prodotti chimici, del 46,3% Prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori, del 34,8% Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici, del 33,7% Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti e del 24,4% gli Apparecchi elettrici. Gli ‘altri prodotti non classificati altrove’ registrano una crescita del 238,4.

Si registra, invece, una flessione per i Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere (-99,1%) e per i mezzi di trasporto (-23,5%), con gli autoveicoli che scendono del 30%.