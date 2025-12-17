EXPORT: BALLONE, “ABRUZZO PROTAGONISTA TRA USA E DUBAI, IMPRESE COMPETITIVE”

L’AQUILA – “Spicca la performance dell’Abruzzo, terza regione italiana per crescita dell’export nel 2025 (+10,1%). I dati che sono stati diffusi dall’Istat sulla base della rilevazione dell’export nel primo semestre 2025 dimostrano che le imprese locali sanno essere competitive anche in scenari complessi”.

Così, in una nota, il presidente della Camera di commercio Gran Sasso, Antonella Ballone, alla Fiera Milano – Rho per la Conferenza Nazionale dell’Export e dell’internazionalizzazione delle imprese, un appuntamento cruciale che ha riunito i vertici della diplomazia italiana, le istituzioni finanziarie e il mondo produttivo.

L’apertura dei lavori è stata affidata al vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che ha ribadito l’impegno del Governo nel rafforzare la “diplomazia della crescita”. Presente all’evento anche il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.

“A trainare il successo sono il comparto farmaceutico (soprattutto nell’aquilano), la meccanica, l’agroalimentare e il manifatturiero d’eccellenza – sottolinea Ballone – L’export abruzzese si dirige principalmente verso i mercati europei, con Germania, Svizzera, Francia e Regno Unito tra i principali partner commerciali, ma gli Stati Uniti rimangono un mercato cruciale, assorbendo una quota significativa (circa un terzo) dei prodotti regionali, soprattutto nei settori farmaceutico e manifatturiero, nonostante le tensioni sui dazi”.

“Crescono anche le esportazioni verso altre economie emergenti. Per il futuro vogliamo continuare a supportare le imprese per le esportazioni e soprattutto portare chi ancora non esporta a farlo”. conclude Ballone.

A conferma del dinamismo regionale, la Camera di Commercio ha presentato i risultati della missione fieristica a Dubai dello scorso 30 settembre, nell’ambito dell’evento “A Vitrine of Italian Bags in Dubai”.

L’iniziativa ha proiettato il Made in Abruzzo in uno dei mercati più lussuosi del mondo partecipando all’evento con una delegazione composta da 10 imprese abruzzesi e altre 40 rappresentate dal Consorzio ATEA Eccellenze. L’evento ha attirato 97 buyerda tutto il Golfo (Oman, Bahrain, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, EAU) e dal Libano, attirando l’attenzione anche di consulenti di moda per le grandi catene del lusso internazionali.

Per sostenere le imprese locali nei processi di internazionalizzazione, l’ente camerale mette a disposizione delle imprese di L’Aquila e Teramo:

• Piani Export gratuiti: nell’ambito del progetto nazionale SEI 2025 (Unioncamere e Promos Italia).

• Formazione specialistica: webinar e assistenza per mercati target su www.sostegnoexport.it.

• Bando Fiere: contributi a fondo perduto del 50% (fino a € 5.500) per la partecipazione a eventi internazionali e B2B.

Per maggiori informazioni: Consultare il sito www.cameragransasso.camcom.it.