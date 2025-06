EXPORT: IN ABRUZZO PIU’ 0,9% NEL PRIMO TRIMESTRE 2025, AUMENTANO VENDITE PAESI EXTRA UE

PESCARA – La dinamica delle esportazioni regionali, in Abruzzo, nel primo trimestre 2025, registra una crescita dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dato che colloca la regione all’ottavo posto della classifica nazionale, guidata da Friuli Venezia Giulia (+26,1%), Lazio (+16,9%), Valle d’Aosta (+11,8%) e Toscana (+8,2%).

In particolare, emerge dai dati, scendono le esportazioni verso i Paesi Ue27, che fanno registrare una flessione dell’11,8%, tra le più marcate d’Italia, mentre aumentano in modo significativo quelle verso i Paesi extra Ue, con un incremento del 14,7%, il secondo più alto d’Italia dopo il Lazio.

Per quanto riguarda i settori di attività, crescono in modo significativo le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, che fanno registrare un aumento del +42,3%, mentre scendono le esportazioni di autoveicoli (-35,5%).

A livello nazionale, nel primo trimestre 2025, rispetto al 2024, le esportazioni risultano pressoché stazionarie per il Nord-ovest (-0,2%) e in crescita per il Nord-est (+1,6%) e per il Centro (+7,9%), mentre sono in calo per il Sud (-2,2%) e per le isole (-9,7%).

Complessivamente, in Italia le esportazioni crescono del 3,2%.