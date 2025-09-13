F.I.V.E.: ALLA FESTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE OGGI A PESCARA DIBATTITO SU PALESTINA E DIRITTI

PESCARA – Diritti umani, riarmo in Europa e voci dalla Palestina: i riflettori della seconda giornata del F.I.V.E. Festival, a Villa Sabucci a Pescara, si accendono sui temi che scandiscono le urgenze del nostro tempo.

Ad animare il dibattito, ospiti locali, nazionali e internazionali che renderanno oggi pomeriggio, sabato 13 settembre, un appuntamento da non perdere.

Alle 18.00 si parte con il panel “Diritti e umanità: ponti invece di muri”. Se ne parlerà con Alessandra Maiorino, senatrice del M5S e coordinatrice del Comitato per Politiche di Genere e Diritti Civili del M5S, al cui interno è stato avviato il progetto “UNITE”, che ha coinvolto attivisti di tutta Italia su adozioni, riforma del diritto di famiglia, prostituzione e fragilità maschile; con il Capogruppo del M5S nel Consiglio regionale dell’Abruzzo, Francesco Taglieri, firmatario della legge regionale sull’abbattimento delle barriere architettoniche e la tutela dei diritti sull’accessibilità negli edifici pubblici e promotore dell’Istituzione della Bandiera Lilla per la valutazione delle strutture turistiche e ricettive della regione ; con Luca Trapanese, fondatore dell’associazione “A Ruota Libera Onlus” e attualmente assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli; con Marielisa Serone, già presidente della Commissione Pari Opportunità di Avezzano e componente dell’esecutivo della Conferenza Nazionale delle Democratiche.

Il dibattito sarà introdotto dalle riflessioni di Luciano D’Amico, coordinatore del Patto per l’Abruzzo e già Rettore dell’Università di Teramo, che modererà il panel.

Alle 21.00 i riflettori si accenderanno su Gaza e sulla drammatica escalation che sta colpendo migliaia di civili, con l’incontro “L’Europa del riarmo e la Palestina: voci, verità e speranze”. Un confronto aperto sulla situazione geopolitica, con un focus sulla Palestina.

È attesissima la voce di Safwat Kalhout, giornalista di Al Jazeera e corrispondente dalla Palestina, che con Romana Rubeo del Palestine Chronicle racconteranno in presa diretta cosa hanno visto e in che modo hanno raccontato la cruenta guerra che uccide civili e bambini.

Con loro anche l’europarlamentare pentastellato Mario Furore, tra i firmatari – in qualità di europarlamentare del gruppo “The Left” – di un’interrogazione parlamentare del 10 maggio 2025 che condanna i piani israeliani di occupazione della Striscia di Gaza; la deputata del M5S Stefania Ascari, avvocata penalista impegnata nella difesa dei diritti umani e delle persone più vulnerabili; il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, da sempre impegnato nel riconoscimento dello Stato di Palestina; e il responsabile per il Mezzogiorno di Sinistra Italiana, Nico Bavaro.La moderazione dell’incontro è affidata a Don Max, il parroco coraggio delle periferie pescaresi.

PROGRAMMA SABATO 13

Ore 18:00 – “Diritti e umanità: ponti invece di muri”

Focus sui diritti civili, la giustizia sociale e l’autodeterminazione delle persone

Ospiti: Alessandra Maiorino, senatrice M5S , Francesco Taglieri, Consigliere regionale M5S dell’Abruzzo, Luca Trapanese (Assessore Comune di Napoli), Marielisa Serone D’Alò, componente dell’esecutivo nella conferenza nazionale delle democratiche (PD)

Modera: Luciano D’Amico (Consigliere regionale dell’Abruzzo, professore e già Rettore dell’Università di Teramo)

Ore 21.00 – “L’Europa del riarmo e la Palestina: voci, verità e speranze”

Confronto aperto sulla situazione geopolitica e sulla Palestina e le vie per la pace e la giustizia

Ospiti: Mario Furore (europarlamentare M5S), Stefania Ascari (deputata M5S), Maurizio Acerbo (segretario regionale Rifondazione Comunista), Nico Bavaro (responsabile per il Mezzogiorno di Sinistra Italiana), Romana Rubeo (giornalista del The Palestine Chronicle), Safwat Kalhout (giornalista Al Jazeera).

Modera: Don Massimiliano De Luca – vicario foraneo, parroco, delegato Consulta apostolato dei laici e consigliere per gli affari economici