FA ESPLODERE FUOCHI DI ARTIFICIO NEL CENTRO DI PESCARA: POLIZIA DENUNCIA UN 18ENNE

PESCARA – Continuano, da parte della Questura di Pescara, i servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare quei fenomeni che alimentano la percezione di insicurezza nei cittadini. In particolare, in questi giorni, sono stati realizzati capillari controlli per contrastare i reati in genere anche con l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. Proprio durante lo svolgimento di tali attività, nella mattinata di ieri, gli agenti della Questura hanno denunciato un uomo per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.

Nello specifico, intorno alle ore 12:00, i poliziotti, impegnati nell’ordinario servizio di controllo, transitando in Piazza Italia, hanno notato dei fuochi d’artificio esplosi nel tratto di strada che collega piazza Italia con Corso Vittorio Emanuele II. I poliziotti hanno immediatamente individuato il punto esatto in cui erano stati accesi i fuochi e lo hanno raggiunto, ponendo in sicurezza l’area anche in considerazione della circolazione stradale particolarmente intensa a quell’ora. Sul posto è stato quindi individuato l’autore delle accensioni, un 18enne che, a suo dire, voleva festeggiare un matrimonio. Accertati i fatti, gli agenti hanno interrotto l’esplosione di fuochi d’artificio e hanno denunciato l’autore delle accensioni non autorizzate che avrebbero potuto arrecare danno alle strutture ed ai numerosi veicoli presenti.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, un uomo di 39anni, è stato arrestato con l’accusa di evasione dopo essere stato sorpreso in giro nonostante fosse destinatario della misura restrittiva della detenzione domiciliare. In particolare, verso le ore 17:00 circa, i componenti di una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara lo ha incrociato mentre passeggiava in pieno e lo ha subito riconosciuto. Dopo averlo fermato, e aver verificato che si trattava proprio della persona destinataria della misura alternativa alla detenzione, i poliziotti lo hanno accompagnato in Questura. Effettuati i controlli del caso, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo che veniva trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’A.G..