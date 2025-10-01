ROMA – “Renexia opera sula base di scelte industriali, certo non politiche, portando il dovuto rispetto alle Istituzioni e alle Amministrazioni, alle forze imprenditoriali, sindacali e associative locali, coinvolgendo tutti gli attori sul territorio nelle fasi di studio, di progettazione e di realizzazione dei propri investimenti”.

Dopo giorni di roventi polemiche politiche in Abruzzo per il luogo in cui sorgerà l’atteso stabilimento per turbine eoliche che porterà all’assunzione di almeno 1.500 persone, sul caso interviene direttamente Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, società di rinnovabili del gruppo industriale abruzzese Toto, approvato dalla Giunta regionale qualche giorno fa.

Lo scontro, che ha visto contrapporsi il centrodestra guidato da Marco Marsilio, di FdI, che ha parlato di “polemiche cretine” e le opposizioni di centrosinistra, nasce dalla possibile realizzazione del sito produttivo a Vasto invece che ad Ortona, dove inizialmente si era ipotizzato l’investimento. (Qui il link)

Riccardo Toto, che lo definisce un “dibattito surreale”, quindi chiarisce: “La nostra scelta del sito per la nascita di una fabbrica in Abruzzo, investimento interamente privato, destinata alla produzione di turbine eoliche per impianti in mare e a terra, risulta essere basata su valutazioni unicamente di fattibilità industriale ed economica”.

Renexia ricorda infine che “la realizzazione della fabbrica di turbine rappresenta però solo uno dei tasselli di un progetto ben più grande e complesso, la costruzione del campo eolico Med Wind al largo delle coste siciliane, un investimento del valore di circa 9 miliardi di euro. Progetto che prevede la produzione di quasi il 3% del fabbisogno energetico nazionale e attualmente in corso di approvazione da parte della Commissione VIA-VAS Nazionale. Progetto la cui realizzazione nella sua interezza non può prescindere da decisioni riguardanti la politica energetica ed industriale del Paese”.

“Ci auguriamo che tale nostra dichiarazione, persino ovvia, possa porre fine ad un inopportuno e prematuro, per questo a tratti surreale dibattito politico sul territorio. Dibattito in cui non vogliamo peraltro essere assolutamente coinvolti”, conclude Toto.

Renexia è nata nel 2011 all’interno della galassia Toto che è tra le altre cose concessionaria, attraverso la controllata Strada dei Parchi, delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, la cui gestione è stata prima revocata dal governo a guida Mario Draghi e poi restituita a partire dal primo gennaio del 2024 dal Governo Meloni, dopo un lungo contenzioso, che poteva costare alle casse dello Stato risarcimenti miliardari, a seguito delle sentenze che hanno fatto cadere le motivazioni per la revoca in danno, ovvero la mancata manutenzione dell’infrastruttura, come stabilito da tutti tribunali abruzzesi che hanno assolto i dirigenti di Sdp