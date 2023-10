L’AQUILA – Numerose le segnalazioni nel pomeriggio, in tutta Italia, sul mancato funzionamento di Facebook.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali ma diverse funzioni della app di Meta, come la condivisione, sono praticamente fuori uso, sia nella versione per desktop che mobile.

A registrare i disagi anche il sito downdetector.it, che segnala anomalie e guasti in rete, e che evidenzia un’impennata di segnalazioni in Italia a partire dalle 18.