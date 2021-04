FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN: E’ LA TERZA VOLTA IN DUE SETTIMANE

L’AQUILA – Facebook e Instagram down questa sera in numerose zone d’Italia.

Migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di utilizzare i due social di Marck Zuckerberg. Aprendo le app, infatti, il feed non rispondeva o appariva un messaggio di errore. Si tratta del terzo down in due settimane per i social network. Le segnalazioni sono iniziate intorno alle 23 di oggi e hanno raggiunto un picco alle 23.30, ma la situazione è ancora in evoluzione.

Un blackout che si torna a verificare dopo il massiccio furto di dati personali degli utenti Facebook, avvenuto nel 2019, e che è tornato a destare preoccupazione perché i dati sono nuovamente disponibili online e gratuitamente. Si tratta di numeri di telefono, nomi, indirizzi e-mail. Il social network, in un post ufficiale, ha affermato che i dati sono vecchi e non necessariamente aggiornati e che la funzionalità da cui si ritiene provengano i dati rubati è stata già tolta da un anno e mezzo circa. Intanto è scattata l’allerta per un altro furto di credenziali che riguarda 500 milioni di profili LinkedIn, la piattaforma professionale che conta 600 milioni di utenti nel mondo.

Il Garante italiano della Privacy, in riferimento ai dati dei 36 milioni di utenti italiani, ha chiesto a Facebook di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta di verificare se la propria numerazione telefonica o il proprio indirizzo mail siano stati interessati dalla violazione. E ha avvertito che l’eventuale utilizzo di questi dati, anche per fini positivi, è vietato dalla normativa in materia di privacy, essendo frutto di un trattamento illecito.