FACEBOOK: SPARITA PAGINA “LE PIU’ BELLE FRASI DI OSHO”, PALMAROLI “IGNORO MOTIVO”

ROMA – Da questa mattina la popolarissima pagina facebook, con oltre un milione di followers, “Le più belle frasi di Osho”, non è più raggiungibile.

Non sono chiari i motivi della sospensione del profilo da parte della multinazionale proprietaria del social.

Al Primato Nazionale, l’autore, l’umorista romano Federico Palmaroli, ha dichiarato di non avere idea del perchè sia accaduto. Se si tratta insomma di un disguido tecnico, oppure di una “censura”, come avvenuto negli ultimi tempi in base ad una policy molto contestata da parte del social di Mark Zuckerberg, di cui è stato vittima anche il profilo del presidente Usa uscente, Donald Trump, dopo l’assalto dato dai suoi sostenitori a Capitol Hill.

Su Twitter Le frasi di Osho è ancora attivo.

Download in PDF©