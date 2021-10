FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM DOWN: CROLLO PIATTAFORME SOCIAL

L’AQUILA – Facebook, WhatsApp e Instagram down: crollo improvviso per le tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web.

“Sorry, something went wrong”, è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato.

La notizia si è diffusa velocemente attraverso Twitter con numerosi utenti che hanno segnalato il disagio. Gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono volati subito in cima alle ricerche. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Al momento dall’azienda non è arrivata alcuna spiegazione.