FAGIOLINO ASINO D’ORO IN SCENA A PINETO CON FIABE AL PARCO: APPUNTAMENTO IL 27 LUGLIO

PINETO – “Fagiolino asino d’oro” è il titolo dello spettacolo in scena domani, 27 luglio 2021 alle 21,15 nell’Arena Parco della Pace di Pineto. Si tratta del quarto appuntamento della XVII edizione di Fiabe al Parco a cura del Teatro dei Colori con la direzione artistica di Gabriele Ciaccia. Lo spettacolo sarà messo in scena dal Teatro del Drago di Ravenna. Si tratta di un evento magico e patafisico di una trasformazione burattinesca con Mauro Monticelli, Fabio Pignatta di Francesco Niccolini e Mauro Monticelli con la regia di Renato Bandoli. L’ingresso è libero. Per partecipare è necessario iscriversi su visitpineto.it, dove i posti sono prenotabili fino al loro esaurimento, e occorre recarsi al Parco della Pace entro le 21 per non perdere la priorità. Qualora ci fossero ancora posti liberi – anche a causa dell’arrivo in ritardo dei prenotati – sarà possibile accedere al Parco facendo una fila all’ingresso fino a esaurimento posti. Nel centralissimo il Parco della Pace è possibile garantire il rispetto di tutte le disposizioni previste nell’ottica della sicurezza in materia di contenimento da Covid-19. Sono stati, infatti, sistemati posti a sedere distanziati l’un l’altro di un metro, così come prevede la normativa, con ingresso contingentato.

Gli altri spettacoli in cartellone sono: il 3 agosto il Teatro Bertold Brecht di Formia proporrà “Pinocchio a tre piazze” di Pompeo Perrone, spettacolo dedicato alla favola di Collodi con la regia di Maurizio Stammati con Stammati, Pompeo Perrone, Dilva Foddai, Chiara Ruggeri, Chiara Di Macco, e Stefania Nocca; il 10 agosto la compagnia Marionette Grilli di Torino proporrà “Gianduja al varietà delle marionette” del Maestro Augusto Grilli, uno spettacolo di tradizione per marionette a filo realizzato con un teatrino storico del Settecento con le marionette dell’archivio storico della collezione. Il 17 agosto la compagnia La Gru Teatro di Sant’Elpidio metterà in scena “Cappuccetto una fiaba a colori” con Oberdan Cesanelli e Lorenzo Palmieri; il 24 agosto la compagnia Fratelli di Taglia di Rimini proporrà “Alì Babà e i 40 ladroni” di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli con Dainelli e Patrizia Signorini.