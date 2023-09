FAGNANO ALTO: ADDIO A PEPPE DEL GRANDE, “COLONNA PORTANTE PER CAMPANA”

FAGNANO ALTO – “È venuto a mancare Giuseppe Del Grande, per tutti Peppe. Peppe si è spento all’età di 104 anni, dopo una vita lunga, vissuta con l’umiltà che lo contraddistingueva e con la saggezza maturata negli anni”.

Il Comune di Fagnano Alto (L’Aquila), nella persona del primo cittadino Francesco D’Amore, si stringe ai familiari di Peppe Del Grande e ricorda in una nota l’amico Peppe.

“Oggi perdiamo un pezzo autentico della nostra storia. La storia di un paese che Peppe amava raccontare, in cui ha saputo essere un saldo punto di riferimento, nel tempo. Un tempo che non ha mai scalfito l’attaccamento alle sue radici, anzi ne ha rafforzato lo spirito d’appartenenza, il sentirsi parte di una comunità, il senso della responsabilità per la sua terra e la passione di tramandarne la storia”.

“Mi piace ricordare, a tal proposito, un episodio accaduto recentemente. Il professor Galeota cercava una strada romana tra gli archivi del nostro Comune ed era in difficoltà: è bastato farlo parlare con Peppe per far sì che trovasse la strada cercata. Peppe era anche questo, cioè la risposta a dubbi ed a curiosità sulla storia del nostro territorio. Anche per questo, oggi, posso dire che il suo ricordo e i suoi racconti resteranno sempre con noi, ogni giorno: faremo tesoro dei suoi preziosi insegnamenti. A Dio, Peppe”.