FAI DI PRIMAVERA 2025: AIELLI E I SUOI MURALES PROTAGONISTA

L’AQUILA – AielLI è stato scelto come una delle località principali per le Giornate FAI di Primavera 2025 in Abruzzo, un’edizione speciale che celebra i 50 anni del Fondo per l’Ambiente Italiano.

L’evento, in programma per i giorni sabato 22 e domenica 23 marzo, vedrà la comunità tra i protagonisti di una manifestazione che coinvolgerà dieci borghi e città abruzzesi, con ben 35 aperture straordinarie di luoghi di interesse storico, artistico e culturale.

Si legge un una nota del Comune: “Un riconoscimento che rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità per il nostro territorio e che conferma l’importanza del percorso di valorizzazione che Aielli sta portando avanti da anni. In particolare, i nostri murales — simbolo distintivo e fiore all’occhiello del borgo — sono stati scelti dal FAI come elemento rappresentativo delle Giornate di Primavera e stanno ricevendo ampia visibilità sui principali organi di informazione a livello nazionale.

“Siamo orgogliosi di questo importante traguardo, che premia il lavoro di promozione e valorizzazione culturale svolto con passione dalla nostra comunità. Le Giornate FAI di Primavera rappresentano una vetrina straordinaria e siamo certi che contribuiranno ulteriormente a far conoscere il nostro borgo e le sue bellezze artistiche e paesaggistiche. L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questo evento, per scoprire e riscoprire il fascino e la storia di Aielli”.