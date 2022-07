FAI L’AQUILA: MAURIZIO PASQUA NUOVO CAPO DELEGAZIONE

L’AQUILA – “Una delegazione con altissime professionalità. Cercheremo di promuovere la tutela dell’ambiente e dei beni culturali che è l’obiettivo prioritario del Fai e che soprattutto i più giovani spesso non conoscono”.

Così l’architetto Maurizio Pasqua, nuovo capo delegazione del Fai dell’Aquila che è stata presentata ieri al Palazzetto dei Nobili nel corso di un evento, allietato anche dall’esibizione della violoncellista e sound designer Flavia Massimo.

Pasqua ha presentato il resto dei delegati che sono Marina Rupei, Franca Leone, Paola Cartagnini, Pasquale Casale, Linda Ciammola, Corrado Marsili, Patrizia Dundee, Patrizia Angelone, Roberta Laglia, Fabio Lorenzetti, Gianluigi Simone e Alessio Ludovici.

“Ogni nuovo inizio è una nuova sfida – il commento del presidente regionale FAI Abruzzo e Molise, Roberto Di Monte – Il corso della Delegazione FAI di L’Aquila riprende con grande entusiasmo proseguendo la via già tracciata dall’uscente capo delegazione professoressa Vincenza Turco negli anni del suo mandato. A lei la gratitudine del FAI per il grande lavoro svolto sul territorio in uno dei momenti più difficili della sua storia e al nuovo capo delegazione Maurizio Pasqua i migliori auguri per l’impegnativo compito che lo attende assieme alla sua squadra.”

Alla nuova delegazione sono arrivati anche i saluti del Comune dell’Aquila che con l’assessore Ersilia Lancia ha augurato buon lavoro e si è detta disponibile a continuare ed estendere le collaborazioni avute negli anni.