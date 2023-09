“FAI PER NON DIMENTICARE”, IL 3 SETTEMBRE VISITA AL CIMITERO MILITARE BRITANNICO DI TORINO DI SANGRO

TORINO DI SANGRO – L’ottavo incontro del progetto culturale regionale “Fai per non dimenticare” avrà luogo domenica 3 settembre, con inizio alle ore 17.30, presso il Cimitero Militare Britannico e del Commonwealth di Torino di Sangro (Chieti).

La delegazione Fai di Vasto (Chieti), visto il successo riscosso il 15 luglio, propone un secondo appuntamento presso il Cimitero Militare Britannico con l’evento “Fai per non dimenticare.My boy Jack: storia, ricordo e significato del Sangro River War Cemetery”.

La visita si svolgerà a cura dello storico militare Francesco Di Cintio – Igbg Accredited Battlefield Guide – con intermezzi di letture a cura dei volontari Fai.

Attraverso l’avvincente racconto dello storico Di Cintio si avrà l’opportunità di conoscere, come mai prima d’ora, le sfumature sociali ed etno-antropologiche dell’ex Impero britannico, attraverso una riflessione sulla liturgia del ricordo di coloro che sono morti in battaglia.

“Fai per non dimenticare”, quindi, per ricordare insieme e tramandare insieme il sacrificio di migliaia di giovani che hanno sacrificato la loro vita per noi.

La visita avrà inizio alle ore 17:30

Si consiglia di prenotare e di arrivare con almeno 10 minuti di anticipo

Sarà possibile iscriversi al FAI in loco

Contributo consigliato: € 5.00, iscritti FAI; € 8.00, non iscritti

Per informazioni e prenotazioni:

349 6811863

[email protected]