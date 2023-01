FALSI DIPLOMI AL COSTO DI 25MILA EURO: LO SCANDALO TOCCA ANCHE PESCARA CON DUE PERQUISIZIONI

PESCARA – Con due perquisizioni domiciliari arriva anche a Pescara la maxi indagine della guardia di finanza di Foggia sulla formazione in campo sanitario. Lo riporta il Messaggero precisando che ci sono 3 arresti e 36 indagati.

Le ipotesi di reato, nei diversi capi d’accusa, sono associazione per delinquere, truffa, falsità ideologica e materiale in atti pubblici (posti in essere anche mediante induzione in errore di pubblici ufficiali) e contraffazione e uso di sigilli dell’Unione europea, della Repubblica italiana, della Regione Campania ed altri enti pubblici.

Custodia cautelare in carcere per l’ex deputato Nicandro Marinacci, ai domiciliari il figlio Vincenzo, attuale consigliere comunale di San Nicandro Garganico, e Roberto Melchionda. L’accusa è quella di aver messo su un vero e proprio diplomificio: falsi attestati per titoli mai conseguiti utilizzati da chi era disposto a pagare per essere assunto in strutture private, partecipare a concorsi e selezioni pubbliche e per l’iscrizione nelle graduatorie del personale scolastico Ata. Ma c’è stato anche chi era ignaro di aver acquisito un titolo falso e perciò inutile.

Le indagini dopo le denunce presentate nei confronti di un istituto privato con sede in provincia di Foggia, dove negli anni sarebbero stati organizzati falsi corsi per il conseguimento di diplomi di operatore socio sanitario (Oss) e operatore socio sanitario specializzato (Osss).

Secondo gli investigatori sarebbe stato garantito il conseguimento dei titoli a coloro che non avevano completato il percorso formativo o che erano privi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Con quei titoli molte persone erano state inserite nelle graduatorie del concorso pubblico indetto per gli Ospedali Riuniti di Foggia durante il periodo Covid, ma sono state escluse, dopo le verifiche, che non hanno riconosciuto validità ai documenti. Per cui hanno presentato denuncia.

Dalle indagini è emerso come alcuni degli indagati abbiano corrisposto ai sodali fino a 25.000 euro per ottenere diplomi ed attestazioni false.