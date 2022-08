FALSIFICA DOCUMENTI PER OTTENERE PERMESSO DI SOGGIORNO: 22ENNE ARRESTATO A PESCARA

PESCARA – Si è presentato agli sportelli dell’ufficio immigrazione per rinnovare il permesso di soggiorno ma, durante i controlli, si è scoperto che i documenti erano contraffatti.

Ieri pomeriggio un uomo originario della Guinea di 22 anni è stato arrestato all’interno della Questura di Pescara.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno notato che alcune pagine del passaporto riportavano la stampigliatura di un numero seriale diverso da quello di tutte le altre pagine del passaporto, come se le stesse pagine fossero state inserite appositamente all’interno del documento.

L’uomo è stato arrestato dagli agenti dello stesso Ufficio Immigrazione, poiché ritenuto responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ai sensi dell’art. 497 Bis c.p., in quanto il suo passaporto, ancora in corso di validità e valido per l’espatrio, è risultato contraffatto.

Il pubblico ministero di turno ha disposto l’associazione dell’arrestato presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida di questa mattina.