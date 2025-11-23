FAMIGLIA NEL BOSCO: ANM, “APPRENSIONE PER MINACCE A PRESIDENTE TRIBUNALE DEI MINORI”

23 Novembre 2025 17:46

Italia - Cronaca

PESCARA – La Giunta esecutiva dell’Anm del distretto dell’Aquila esprime “apprensione” per “la campagna d’odio mediatico scatenata nei confronti della presidente del Tribunale per i minorenni, Cecilia Angrisano, bersaglio di ingiurie e di intimidazioni”.





In una nota l’associazione ribadisce la propria solidarietà al magistrato esprimendo però “stupore” e “rammarico” nel constatare che, “in un clima così esasperato, i rappresentanti del governo insistano nell’attività di delegittimazione dell’Autorità Giurisdizionale”.

Ricordiamo, ancora una volta, che il rispetto delle competenze e della separazione dei poteri costituisce il fondamento dello stato democratico – conclude l’Anm – La Ges di L’Aquila è sempre al fianco dei magistrati impegnati nella tutela dei cittadini”.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. FAMIGLIA NEL BOSCO: ANM, “APPRENSIONE PER MINACCE A PRESIDENTE TRIBUNALE DEI MINORI”
    PESCARA - La Giunta esecutiva dell'Anm del distretto dell'Aquila esprime "apprensione" per "la campagna d'odio mediatico scatenata nei confronti della...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: