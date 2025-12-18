FAMIGLIA NEL BOSCO: AVVOCATO, “NOTIZIE SBAGLIATE ANCHE DA FIGURE ISTITUZIONALI”

PESCARA – “La giurisdizione si esercita nell’aver giustizia. Troppe notizie stanno uscendo e sono sbagliate, fuorvianti purtroppo anche da parte di figure istituzionali che forse dovrebbero avere maggiore riservatezza”.

Così ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Marco Femminella, avvocato della famiglia che vive nel bosco di Palmoli.

“Non voglio contribuire a questa mistificazione del processo – ha aggiunto -. Abbiamo lavorato, abbiamo dato elementi che a nostro parere possono rimuovere quelle che sono state le problematiche che hanno portato a questo momento di dolore. Siamo in attesa anche noi come loro. È auspicabile che si risolva prima di Natale, l’attenzione ci sta e penso che avremo questo riscontro”.