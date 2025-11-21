FAMIGLIA NEL BOSCO: CURATRICE MINORI, “SUPERARE CRITICITA’, POI RICONGIUNGIMENTO”

L’AQUILA – “Non appena verranno superare le criticità, la mia azione è orientata a favorire il ricongiungimento con tutto il nucleo familiare, nella consapevolezza della delicatezza di questa situazione e nel rispetto dei bisogni affettivi e relazionali dei bambini”.

Così all’Ansa l’avvocato Marika Bolognese, curatrice speciale dei minori, nominata dalla Procura per i minorenni dell’Aquila nel caso della famiglia che vive nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti.

I giudici hanno disposto ieri l’allontanamento dei bambini dall’abitazione e la loro collocazione in una struttura protetta, insieme alla madre.