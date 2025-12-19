FAMIGLIA NEL BOSCO: D’INCECCO, “INACCETTABILE CONTINUARE A NEGARE AI BAMBINI L’AFFETTO DEI GENITORI”

L’AQUILA – “È inaccettabile che si continui a negare a dei bambini l’affetto e la vicinanza dei genitori. Si resta inflessibili con chi ha deciso di vivere in maniera alternativa, ma ha sempre garantito ai propri figli affetto, presenza e cure, mentre non si mostra lo stesso rigore verso chi li fa crescere nel degrado, mettendone a rischio la sicurezza e l’incolumità. Tutto questo – non finiremo mai di ripeterlo – è non solo inaccettabile, ma anche incomprensibile”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, commentando la decisione della Corte d’Appello sulla famiglia che viveva nel bosco di Palmoli.

“I bambini -sottolinea – devono poter vivere e crescere con l’amore dei genitori, ma a questo si dice ancora una volta no. E oggi, a ridosso del Natale, si rischia addirittura che questi piccoli trascorrano le feste lontani dall’affetto della loro mamma e del loro papà. Il buon senso deve assolutamente tornare a essere il principio guida nelle decisioni che coinvolgono minori e famiglie. Qui si gioca una battaglia di libertà e di giustizia – conclude – che non riguarda solo questa famiglia, ma migliaia di casi del genere in tutto il Paese”.